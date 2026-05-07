Juventus, l’ex Szczesny rema contro per Lewandowski: “Fai come me”, il consiglio che agita Spalletti

Il portiere polacco dimenticato il suo passato bianconero: il suggerimento al connazionale, in scadenza di contratto col Barcellona, complica i piani della Juve

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La corsa che porta a Robert Lewandowski è di quelle proibitive. Ma ora la Juventus si ritrova un ostacolo in più da affrontare: Wojciech Szczesny. Chi l’avrebbe mai detto: il 36enne portiere polacco, sette stagioni e 252 presenze in bianconero, si inserisce tra i pensieri stupendi di Luciano Spalletti e il suo connazionale, con un consiglio che rischia di complicare la buona riuscita dell’operazione.

Juventus: assalto a Lewandowski

Contratto in scadenza a giugno e la possibilità concreta di cambiare aria: a 37 anni, Lewandowski rappresenta un’occasione di mercato da provare in tutti i modi a trasformare in realtà. Soprattutto perché lì davanti la Juventus ha tremendamente bisogno di un centravanti spietato ed esperto, per ripartire con rinnovata fiducia dopo i flop di David e Openda.

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Un primo contatto c’è già stato: Pini Zahavi, agente del centravanti polacco, si è trattenuto per tre giorni a Milano per incontrare diversi club italiani. Siamo ancora nel campo dei sondaggi, che coinvolgono lo Stivale ma si allargano fino agli Stati Uniti, dove Lewa è richiestisstimo. Non va però dimenticato proprio il Barcellona, che resta la priorità del giocatore e della sua famiglia, nonostante un’offerta al ribasso sull’ingaggio da circa 30 milioni di euro lordi a stagione e un ruolo meno centrale nello scacchiere tattico di Hansi Flick.

L’ex Szczesny ostacola i piani di Spalletti

Tra la Signora e Lewandowski si è inserito a sorpresa Szczesny. A pochi giorni dal Clásico che può consegnare la Liga al suo Barcellona, il portiere classe 1990 – che nella Torino bianconera ha vinto tre scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane prima del controverso addio deciso da Cristiano Giuntoli – ha parlato del futuro del connazionale e compagno di squadra. Mai banale Wojciech, le cui parole faranno storcere il naso a Spalletti e alla maggior parte dei suoi ex tifosi.

Il consiglio di Szczesny a Lewandowski

Dopo l’addio alla Juventus nell’estate del 2024, anno in cui si chiuse il ciclo Allegri, Szczesny aveva deciso di ritirarsi per godersi finalmente la famiglia. Poi la chiamata improvvisa del Barcellona per far fronte al grave infortunio di Ter Stegen e il ritorno a sorpresa tra i pali, con la volontà – ora – di rispettare il contratto in scadenza nel 2027.

Da qui il suggerimento del portiere a Robert Lewandowski: “Basandomi sulla mia esperienza, gli consiglierei di ritirarsi, perché le offerte migliori arriveranno più avanti”. Come dire: anche se la Juventus dovesse tentarti, meglio rifiutare al momento. Un pensiero non esattamente in linea con quello di Spalletti.