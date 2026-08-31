Juventus, Vlahovic travolgente col Besiktas di Italiano: il confronto con Woltemade, tifosi scatenati sui social

I supporter bianconeri commentano sul web i primi gol del loro ex attaccante con la maglia della squadra di Istanbul e si interrogano sulle reali qualità del tedesco

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ma è davvero forte questo Nick Woltemade? Se lo domandano i tifosi della Juventus, dopo che i bianconeri hanno chiuso l’operazione per il prestito secco dell’attaccante tedesco del Newcastle. Sul web i fan juventini sono spaccati, così come divisi appaiono nei commenti alla notizia dei primi gol di Dusan Vlahovic con il Besiktas di Vincenzo Italiano: il serbo ha segnato una tripletta al Corum.

Juventus, per l’ex Vlahovic tripletta col Besitkas

Alla quarta partita col Besiktas, la seconda di fila da titolare, Dusan Vlahovic è tornato al gol. Il serbo l’ha fatto in grande stile, con una tripletta nel 6-2 rifilato dalla squadra di Vincenzo Italiano al Corum. L’ex numero nove della Juventus si è sbloccato a fine primo tempo su calcio di rigore, segnando la rete del 2-0. Poi, nella ripresa, gli altri due gol che hanno chiuso l’incontro: prima il sinistro di prima intenzione sul primo palo per il 3-1, poi il diagonale per il 4-1, dopo aver raccolto una palla vagante in area avversaria.

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Con questo successo, il Besiktas sale a quota 6 punti nella Superliga turca, piazzandosi al terzo posto a una lunghezza da Galatasaray e Genclerbirligi. Nel match col Corum ha fatto il suo esordio anche l’altro ex Juve Fabio Miretti.

Juventus, tifosi ancora divisi su Vlahovic

La tripletta di Vlahovic ha ovviamente scatenato le reazioni dei tifosi della Juventus, ancora divisi quando si parla del loro ex centravanti. “Basta Vlahovic, ha dato zero alla Juventus. Come ha cancellato la Juve, così noi tifosi dobbiamo cancellare lui”, scrive Paki su X. “Vlahovic può farne anche 50, di gol: gioca in Turchia perché l’ha voluto lui”, aggiunge Crypto. “Tripletta… al temibilissimo Corum”, ironizza Christian. “Chiaro che fuori dalla Juve tornerà ad essere un buon giocatore”, commenta Mamozio, ma tra i tifosi della Juve c’è anche chi rimpiange Vlahovic: “Io penso sempre che uno come Dusan sarebbe servito quest’anno”, il parere di MX.

I dubbi su Woltemade

E divisi i tifosi della Juventus appaiono anche nell’accoglienza di Nick Woltemade, l’attaccante tedesco che arriverà in prestito dal Newcastle dopo l’addio di Jonathan David. Il 24enne è un giocatore di indubbio talento, ma tra i fan bianconeri serpeggia il dubbio che non sia ciò che serve a Luciano Spalletti: il tecnico aveva chiesto un finalizzatore, Woltemade è un 9 atipico, che nella sua migliore stagione (con lo Stoccarda nel 2024/25) ha segnato appena 12 gol in Bundesliga.

“Ma perché Woltemade vi piace così tanto? I numeri in carriera non mi sembrano esaltanti”, si chiede Doc. “Credo che il suo più grande pregio sia essere stato strapagato un anno fa dal Newcastle”, risponde sarcasticamente Alessio.

Woltemade, la maggioranza di juventini dice sì

Ma tra gli juventini gli ottimisti sono in maggioranza. “Anche Malen prima che arrivasse alla Roma era un bidone ora segna a raffica”, risponde Lakibua, ricordando l’exploit dell’olandese della Roma una volta approdato in serie A. “È uno capace di far tutto, non un fenomeno, ma molto utile”, scrive Marco. Alfa è decisamente ottimista: “Woltemade è grosso ma con il pallone è bravo a servire da sponda e sa fare gol dentro l’area: è il migliore acquisto come attaccante che la Juve ha fatto da tanto tempo”. “È un giocatore splendido: un lungagnone che di testa le prende tutte e con due piedi alla Zidane”, esagera MonteroStyle.