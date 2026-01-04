Juventus, Ezio Greggio aizza i tifosi: Voglio sapere chi ha preso quei due bidoni!

Il noto conduttore di Striscia la Notizia attacca la dirigenza bianconera per il mercato: le critiche a David e Openda e le repliche dei tifosi

Il rigore sciagurato di David, il pareggio stentato con i leccesi e le critiche a valanga di addetti ai lavori e non solo. Cosa ancora non va nella Juventus di Spalletti? Al termine di Juventus-Lecce, il post di Ezio Greggio ha scatenato il web. Le accuse del noto conduttore televisivo di Striscia la Notizia e le repliche dei tifosi bianconeri accendono gli animi.

Il post di Ezio Greggio sulla Juventus

Al termine di Juventus-Lecce arriva un post su X/twitter di Ezio Greggio: “Come ho scritto nel post del 7 dicembre io vorrei sapere (je voudrai savoir… lo scrivo in francese per quei dirigenti che non conoscono l’italiano e neppure di calcio) con che criterio han comprato certi bidoni che hanno rifilato alla Juventus. Abbiamo 2 punte che non ne valgono una. Comprano guardando le statistiche? Ma guarda come stanno in campo!”

E ancora aggiunge Ezio Greggio: “Han comprato due punte che calciano senza guardare la porta manco sul rigore. Se tiro io quel rigore guardo il portiere fino all’ultimo, se David lo avesse fatto… il portiere si butta in anticipo a sinistra… piattone a destra, fine della partita, 3 punti. A Openda arriva una palla goal, non guarda la porta.. non guarda la porta, non ragiona e sparacchia. Usano i piedi ( male ) ma la testa mai.”

La critica a Spalletti

Continua poi il post di accuse di Ezio Greggio post Juventus-Lecce: “Spalletti ha migliorato il gioco e la mentalità della squadra ma quando in campo giochi partite sempre in 9 o 10 senza una buona punta ( povero Luciano sono certo che è disperato) non puoi sperare che Yildiz ogni volta risolva da solo le partite. Ah per concludere l’ultimo campionato che ha vinto 6 anni fa, la Juve in attacco aveva Dybala, Mandzukic e un certo Higuain. Che vuoi aggiungere? « Adieu Monsù retournez à votre maison s’il Vous plaît » . Comunque forza Juve.”

I tifosi juventini sono preoccupati per il calciomercato

Anche i tifosi bianconeri sono preoccupati per il calciomercato: “Ineccepibile, come sempre! Se posso permettermi, aggiungerei che mentre per David “ci può stare” avendolo preso a parametro zero, il mistero più grande sono i 45 mln spesi da monsieur Comolli per Openda! Doveva un favore a qualcuno, altrimenti non si spiega!”

E ancora: “Grande Ezio, David 6,5 milioni anno, Yildiz 1,5. Ma detto questo dirigenza e squadra da rifondare completamente a parte due o tre giocatori. Mi vergogno.”

I tifosi acclamano il post di Greggio: “Grazie Ezio per essere portavoce di tutti noi che tutti insieme non abbiamo il peso mediatico che hai tu nell’esprimere questa inequivocabile verità. Allez a la maison!”

Non si placano gli animi sul web: “Caro Ezio , Vlahovic Quanto guadagna ? Quanti goal ? quanto si guadagna dopo 5 anni ? Quanto il transfert ? 90 milioni !!? L’errore quest’anno e stato di mettere in concorenza i nuovi attacanti con il piu grande bidone che c’e in Rosa. Cher Mr Ezio, vous avez compris?”

C’è poi chi scrive: “Che poi, hanno comprano solo da campionati esteri, ma le statistiche fuori dalla Serie A quanto possono essere attendibili? Fare goal in Ligue 1 non è come fare gol a San Siro. Possono essere utili per farsi un’idea ma poi i giocatori vanno studiati bene sul campo.”

E infine: “COMOLLI mi fa venire in mente BLANC, che nel suo periodo a Torino comunque realizzò lo stadium, perché lo fece Blanc non Agnelli… i 2 scemo + scemo abbronzati devono tornare al loro rispettivo luogo di origine… E pensare che a noi basterebbe un LUCCA.”

Cosa non va nella Juve

Il web è in subbuglio dopo il passo falso della Juventus: “Come rimettere Floppmeiners e inserire troppo tardi Adzić. Prima o poi l’avremmo pagati gli errori grossolani del nostro allenatore, perché la fortuna non insistenza mai tanto e serve altro. Un primo tempo meraviglioso, nel quale mancano i gol da riscuotere.”

E ancora: “Il capolavoro è stato affidare il rigore ad un insicuro, che con superficialità lo ha sprecato in un modo che provoca solo rabbia, quasi sembra irrispettoso per ciò che rappresentava segnarlo in quel momento della partita e con quel risultato.”

I tifosi non ci stanno: “Perfetto come al solito Ezio, e purtroppo i francesi li ha scelti John Elkann che credo faccia fatica anche a ricordare l’anno di fondazione della Juventus se non glielo scrivono sul “gobbo”! (Mi riferisco ovviamente a quel video ridicolo che ha fatto o gli hanno fatto fare).”

Non si placano gli animi sul web: “La Juve non può permettersi una scelta del genere. Intanto metti il risultato in sicurezza facendo tirare il rigore uno tra Yildiz e Locatelli Poi, puoi anche pensare a far segnare David per tirargli su il morale, se questo era l’intento.” Ma cosa non va nella Juventus? Commentano i tifosi: “Cambiaso ha rotto gli zebedei, perchè Modesto o Cobolli non lo mandano via a calci nel sedere, testa marcia, qualcuno della società lo appenda al muro e lo riempi di manganellate sulla testa vuota.”

