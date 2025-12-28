Juventus, Ezio Greggio e i consigli di mercato che fanno sognare i tifosi: Spalletti ha già vinto la scommessa

Non esalta ma vince, la squadra bianconera torna in corsa per il vertice e per il comico le chance di scudetto passano dagli acquisti di gennaio

Sarà anche una Juventus operaia, che soffre (ma vince) con le piccole e che soffre (e a volte perde, come a Napoli) con le grandi ma è un’altra cosa rispetto a prima. Spalletti ha saputo invertire il trend della Signora: 8 vittorie, 3 pareggi e il solo ko del Maradona nella sua gestione, un cambio di marcia che ora fa sognare i tifosi. La riscoperta degli oggetti misteriosi Zhegrova e David, il nuovo ruolo di Koopmeiners, il lancio di Miretti e il boom di Yildiz lasciato libero d’inventare (e di segnare) sono solo alcune delle “spallettate” vincenti. La Juve non vinceva 3 partite consecutive in A da 2 anni. L’ultima volta che aveva fatto un filotto di 5 vittorie consecutive era tra il Dicembre 23 e Gennaio 24, in panchina Allegri. Ora con il mercato alle porte sognare si può come sottolinea il tifoso vip Ezio Greggio.

Ezio Greggio esalta Spalletti

Il comico, ex presentatore di Striscia la notizia ed accanito tifoso bianconero, scrive su X/twitter: “Alle volte le partite si vincono anche giocando in modo opaco. Mesi fa la Juventus le giocava così ma queste partite non le vinceva, anzi… Spalletti e il rientro di Bremer ci hanno cambiato su molti piani nonostante la rosa discutibile. Ma il mercato di gennaio sarà determinante, come diceva un famoso poeta bianconero “ Vendi i bidoni e compra quelli buoni”.

I tifosi bianconeri cominciano a credere nella rimonta

Fioccano le reazioni dopo il successo di Pisa: “Pienamente d’accordo, ma la vittoria non deve cancellare gli errori commessi. Per fortuna Spalletti è un allenatore che certi temi li affronterà nello spogliatoio: è uno che vuole vincere, ma anche convincere. Detto questo, la qualità per fare bene c’è, ma manca il carattere” e poi: “ Vedrai che alla fine vinciamo lo scudetto lo vinciamo, già aver imparato a vincere giocando male cosa che con Tudor non facevamo è un bel segnale forza Juve, ci siamo anche noi per lo scudetto. lo dico che Spalletti è un fenomeno”

C’è chi scrive: “Se per vincere a Pisa ci devono venire le palpitazioni, capiamo bene che il nostro attuale livello è ancora lontano rispetto a chi ha la squadra attrezzata per provare a vincere” e poi: Avessimo delle vere prime punte come lo erano Llorente o Mandzukic e un centrocampo un po’ più dinamico forse la partita l’avremmo chiusa prima senza patemi.Bravo Miretti, forse bisognerebbe crederci un po’ di più, per tecnica visione di gioco e dinamismo è superiore a Loca” e anche: “Il fatto che le altre abbiano meno partite potrebbe essere un vantaggio per noi in questo momento. Vederci lì potrebbe mettere pressione a loro”.

Il web è scatenato: “Una partita faticosissima con un Pisa incredibilmente pericoloso e molto più pulito rispetto a noi. I cambi fanno ancora la differenza sul vantaggio. Zhegrova è il giocatore di cui non mi voglio mai più privare a partita in corso. Vittoria necessaria, avanti così!” e poi: “Spalletti ha raddrizzato la Juve. In un campionato così equilibrato la differenza la fanno anche gli allenatori che valorizzano il gruppo squadra nascondendone i difetti” e infine: “Prestazione non al top ma vittoria molto importante. I cambi della ripresa hanno dato la svolta, dopo i brividi per i loro legni. Dopo le feste non era semplice questa trasferta quindi prendiamo sto tre punti e chiudiamo al meglio l’anno”.