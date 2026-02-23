Juventus, Ezio Greggio perde la pazienza: Gestione da galera, giochiamo in 9 con quei due, basta bidoni

Secondo il comico i peggiori tra i bianconeri sono Koopmeiners ed Openda. Con un post sui social si accende la bufera tra tifosi pre Champions

Un solo pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare: la Juventus torna in crisi. Sabato pomeriggio i bianconeri, in casa contro il Como, sembravano aver smarrito concretezza nel gioco e mentalità. E’ tornata la paura, il lavoro di Spalletti di quattro mesi pare svanito, i problemi in attacco sono riemersi e la collocazione in campo di Koopmeiners continua a dare problemi. Il calciomercato di gennaio non ha prodotto gli effetti sperati, la Champions è a forte rischio – dopo il duro ko in Turchia con il Galatasaray – e le critiche di opinionisti e tifosi non accennano a placarsi. Ezio Greggio, con un post su Twitter, accende la bufera.

Il post di Ezio Greggio

Il conduttore di Striscia la Notizia analizza il momento difficile dei bianconeri e parte dalla sconfitta contro i nerazzurri: “Nella Juventus dopo la partita farsa con l’Inter è crollata l’autostima. Un’altra sconfitta. Senza Bremer dietro siamo più vulnerabili, Di Gregorio non corrisponde alle aspettative.” Greggio passa poi alle critiche: “Zero attaccanti. Con in campo Koopmeiners e Openda giochiamo in 9.”

A quel punto il comico difende il tecnico bianconero: “Spalletti non può far miracoli con una squadra dove sì e no il 30% dei giocatori è da Juve. Va rifondato tutto, dall’alto, molto in alto ove servono una proprietà che ami il calcio, dirigenti che per capire il calcio italiano dovrebbero parlare la nostra lingua e venire da sostanziose esperienze del nostro campionato, fino ai giocatori che siano da Juve.”

Greggio attacca la gestione societaria

Non si placa poi l’animo di Ezio Greggio che prosegue con le accuse: “Nel calcio di oggi per puntare in alto, servono un grande allenatore (lo abbiamo), un mix di giocatori fuoriclasse (abbiamo solo Yldiz e Bremer) e giocatori solidi con prestazioni costanti (ne abbiamo pochissimi). Con mezze tacche, scarponi e bidoni i risultati sono questi: dal 2020 non vinciamo un Campionato, dal 2021 una Coppa (italiana). Da galera non è stata solo l’ultima maglia ma la gestione degli ultimi anni.”

E infine conclude il conduttore di ‘Striscia la Notizia’: “Ci sono grandi gruppi con enormi mezzi finanziari che potrebbero far tornare grande la Juve magari con un ex, mito bianconero, al vertice della struttura. Comunque FORZA JUVE. FinoAllaFine …che di sto passo è vicina. Luciano help!”

Tifosi spaccati sul web

Se da una parte i tifosi bianconeri ammettono il fallimento della dirigenza dell’attuale Vecchia Signora, i tifosi nerazzurri passano all’attacco provocando Ezio Greggio. C’è chi scrive: “Finalmente qualcuno che lo capisce, non lo dice mica nessuno che la Juventus stava recuperando un po’ di forza mentale e dopo i due furti con Lazio e Inter e’ crollata di nuovo…. grazie graziella e grazie ar ….. a ezio dillo tu! e’ lui o non e’ lui?” E ancora: “Bravo Ezio, vogliono fare i dirigenti di una società come la Juventus senza neppure sapere da che parte si inizia, da anni continuano a fare puttanate e poi per rientrare nel FPF, ci stanno mandando alla deriva. Senza dimenticarci gli incompetenti che spacciano come dirigenti”.

C’è poi chi infierisce: “La Juventus è crollata come Striscia per un semplice motivo: sono entrambi inguardabili.” E ancora: “Del Piero e Chiellini in dirigenza. Conte allenatore, Gianluigi Buffon preparatore portieri e Andrea Agnelli Presidente.” Non mancano gli attacchi dei tifosi dell’Inter: “E nelle partite contro l’Atalanta e contro la Lazio non avete vinto perché l’autostima era preventivamente crollata? Già sapevate quello che sarebbe successo in Inter-Juve? Non è invece che state giustificando dei giocatori mediocri?”

E ancora: “Di partite farsa ne abbiamo viste tante a favore della Juventus. E’ calata l’autostima? Prova a pensare a tutte le partite farsa che avere rubato contro l’Inter come si sentivano i giocatori.”

