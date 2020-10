Juventus, Federico Chiesa è ufficiale

Federico Chiesa passa alla Juventus. Il club bianconero ha depositato in Lega Serie A il contratto dell’ex attaccante della Fiorentina, che arriva in prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto, per un affare complessivo vicino ai 60 milioni di euro.

L’attaccante classe 1997 ha firmato un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione e si è sottoposto lunedì alla clinica Fanfani di Firenze alle visite mediche di rito. Il giocatore è stato salutato in malo modo da diversi tifosi viola che lo hanno insultato a più riprese.

La Juventus ha anche ufficializzato gli addii di Douglas Costa e Mattia De Sciglio. Il primo si trasferisce al Bayern Monaco in prestito: per il verdeoro è un ritorno. De Sciglio va invece in Francia, al Lione, sempre a titolo temporaneo.

OMNISPORT | 05-10-2020 18:59