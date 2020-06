Juventus: Federico Chiesa si allontana, occhi in casa Roma

Le possibilità che Federico Chiesa rinnovi il contratto con la Fiorentina sono in continua crescita: il giocatore, nonostante l'accordo verbale con la Juventus, sembra essere destinato a continuare la sua esperienza in maglia viola. Sulle sue tracce, oltre ai campioni d'Italia, c'era anche l'Inter.

Fabio Paratici però ha già individuato il sostituto: Cengiz Under. Il turco, che ha collezionato 17 gol e 12 assist in 85 presenze dal suo approdo in serie A, sarebbe attratto dalla possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo e la società, alla giusta offerta, potrebbe decidere di cederlo. Il piano dei bianconeri è quello di convincere Petrachi ad unno scambio secco con Romero: giovane difensore centrale che potrebbe affiancare Mancini nella retroguardia capitolina.

Under potrebbe non essere l'unico innesto nel reparto offensivo della Juventus: il club sta anche osservando da vicino gli sviluppi che riguardano il rinnovo di contratto di Milik con il Napoli. Recentemente Cristiano Giuntoli non ha escluso la cessione del polacco, soprattutto dopo la conferma di Dries Mertens: "La nostra volontà è quella di trovare un accordo per il rinnovo. Ho sensazioni positive, ma parliamo di un attaccante giovane e capace: se non volesse rimanere andrà sicuramente sul mercato".

"La nostra priorità è lavorare sui rinnovi, in base a quello vedremo quali innesti fare – ha proseguito -. Se dovesse partire, cercheremo un altro attaccante di livello, vediamo se giovane o esperto. Naturalmente abbiamo già fatto alcuni sondaggi. Azmoun, Jovic, Everton o Osimhen? Sono tutti giocatori che ci piacciono molto".

Prima però Paratici deve risolvere la questione Paulo Dybala: secondo la Gazzetta dello Sport, l'entourage dell'argentino punterebbe ad uno stipendio importante per "mantenere" la Joya in bianconero, ovvero 15 milioni di euro a stagione (il doppio rispetto all'attuale stipendio). Possibile che la Vecchia Signora ceda alcuni pezzi pregiati (Pjanic, Bernardeschi, Rabiot e Higuain su tutti) da reinvestire nel nuovo contratto di Dybala. L'idea sarebbe di offrire un prolungamento sino al 2024/25 a 11/12 milioni di euro a stagione.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 17:20