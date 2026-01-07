Il mercato incomincia a entrare nella fase più intensa della finestra di riparazione: per il club bianconero significa dare vigore alla pista Chiesa e tenere sotto stretta osservazione l'ex Milan

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

In attesa di verificare se l’iniziale suggestione possa diventare un’operazione concreta, Federico Chiesa continua ad essere al centro delle indiscrezioni. In Inghilterra, il Liverpool prosegue nell’intento di smentire alcun contatto con la Juventus per l’esterno ex Fiorentina, mentre dalla nostra il nome di Chiesa in un eterno ritorno continua ad essere associato con prepotenza alla società bianconera che non lascerebbe nulla di intentato anche con Franck Kessie, per ragioni di opportunità che derivano dalla constatazione dell’imminente scadenza di contratto del giocatore.

Chiesa e i contatti con la Juventus

Secondo quanto si legge sui media italiani la dirigenza della Juventus avrebbe palesato il proprio interesse nei confronti di Chiesa avviando i contatti con l’entourage dell’esterno, da un anno e mezzo al Liverpool, per capire la fattibilità di un ritorno a Torino nel mercato di gennaio in prestito fino a fine stagione. Due condizioni in una.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chiesa vorrebbe giocare di più e per ora è stato accontentato, complice la Coppa d’Africa. Il suo obiettivo è l’Italia nel senso della Nazionale del ct azzurro Gattuso in vista dei Mondiali. Spalletti, che ha assoluto bisogno di rinforzi nel reparto avanzato, troverebbe un vice Yildiz e comunque un elemento di esperienza in più su cui contare in attacco. Soprattutto se, come pare, Vlahovic sarebbe in procinto di andare al Milan.

Roma e Napoli alla finestra

L’esterno non piace soltanto alla Juve: il suo nome è stato accostato anche alla Roma e al Napoli (era vicinissimo in estate). Nei suoi quattro anni in bianconero, caratterizzati anche dal grave infortunio nel gennaio 2022 (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) e dal conseguente stop di 10 mesi, ha realizzato 32 gol e 24 assist in 131 presenze, vincendo due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Un curriculum di tutto rispetto e che va preso in debita considerazione, oggi che i vertici sono cambiati e un giocatore di qualità sarebbe indispensabile se è vero che Vlahovic è diretto a Milano.

La smentita del Liverpool

Senza Salah, impegnato con l’Egitto, per adesso sembra complicato il rientro di Chiesa, senza considerare che stando alla stampa britannica il Liverpool non avrebbe confermato alcun contatto. Secondo il Daily Mail come pure altri siti britannici, i Reds non hanno avuto alcun contatto con la Juventus per l’esterno, né formale né di altro tipo, nonostante alcune indiscrezioni suggeriscano che la dirigenza juventina stia progettando di ingaggiare nuovamente l’attaccante.

Kessie e la Juventus, attenzione alle altre big

C’è poi il capitolo Kessie. Franck sarebbe un’opportunità da seguire con attenzione, visto e considerato che il giocatore, oggi all’Al Ahli, è in scadenza a giugno e sarebbe disponibile a rientrare in Europa dopo la parentesi araba. Damien Comolli vorrebbe anticipare il suo arrivo già a gennaio. Tanto che la Juve sta osservando attentamente le sue prestazioni in Coppa d’Africa, ma nella massima consapevolezza che non sarà l’unica a fare valutazioni sull’ex Milan e Barcellona.

L’obiettivo è quello di riuscire a liberarlo a parametro zero con qualche mese d’anticipo magari con un contratto quadriennale da 6 milioni di euro. Sempre che non si inseriscano altre big (magari italiane, forse l’Inter?), in cerca del colpo perfetto.