Juventus-Ferencvaros: Dybala gioca anche per il rinnovo

La Juventus è pronta per sfidare il Ferencvaros. In gioco la qualificazione (anticipata) agli ottavi di finale di Champions League. Un motivo in più per non sbagliare l’approccio alla partita e portare a casa il bottino pieno.

Andrea Pirlo, alla vigilia della partita, ha fatto intendere che Paulo Dybala sarà titolare al fianco di Cristiano Ronaldo, reduce da una grande prova con il Cagliari (con Alvaro Morata, straordinario in questo inizio di stagione, in panchina). Un’occasione d’oro per la Joya.

L’argentino ha faticato tremendamente in questa prima fase di stagione, complice anche una condizione fisica rivedibile e qualche problema a livello di connotazione tattica. L’unico gol stagionale è arrivato proprio contro il Ferencvaros, in Ungheria.

Paulo Dybala è chiamato ad una grande prova per riconfermare la sua centralità nel progetto bianconero. Un modo anche per rendere più semplice il rinnovo del contratto con la Juventus in scadenza nel giugno del 2022.

Come noto, la trattativa per il rinnovo è in stand-by. La richiesta dell’entourage dell’argentino pare molto alta (si è parlato di 15 milioni di euro netti all’anno). Da qui la decisione della società bianconera di prendersi del tempo.

Se Paulo Dybala dovesse tornare a giocare come sa, quindi facendo la differenza in campo, chiaramente i colloqui tra le parti sarebbero più semplici e distesi. Insomma, la Joya gioca contro il Ferencvaros anche per il suo futuro.

Andrea Pirlo ha ribadito, in più occasione, l’importanza di Paulo Dybala nella sua Juventus. Tuttavia, ci sono diversi top club pronti a farsi avanti nel caso in cui il futuro dell’argentino non dovesse essere più tinto di bianconero.

OMNISPORT | 24-11-2020 08:40