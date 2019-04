Juventus, festa amara? C'è un giallo Mandzukic

La Juventus è a un punto da un nuovo record assoluto nel calcio italiano, il traguardo dell'ottavo scudetto consecutivo, ma il mondo bianconero si avvicina all'appuntamento in un'atmosfera non proprio di festa. L'eliminazione dalla Champions League pesa come un macigno sul morale dei campioni d'Italia, e le immagini del gesto diCristiano Ronaldo ("Ce la siamo fatta sotto") al termine della partita contro l'Ajax, diventate virali venerdì, non aiutano in tal senso.

Ci si attende quindi una festa sotto tono, se arriverà, all'Allianz Stadium, dove contro la Fiorentina basterà un pareggio. Massimiliano Allegri è preoccupato anche per i tanti infortuni che hanno bersagliato la squadra in questa stagione e che hanno messo in dubbio la sua preparazione: come riferito da Tuttosport, i bianconeri sono la squadra più colpita da problemi fisici, prendendo in esame le big europee arrivate ai quarti di finale di Champions, con ben 35 infortuni totali, 17 traumatici e 18 muscolari.

Tra questi anche quello di Mario Mandzukic. "Difficilmente lo riavremo entro la fine della stagione", ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L'attaccante croato, che ha un problema al tendine rotuleo del ginocchio, sarebbe però anche al centro di un caso riportato dal Corriere della Sera.

Secondo il quotidiano meneghino infatti dalla Croazia fonti vicine al giocatore sostengono che i problemi fisici sarebbero più diplomatici che reali. Una indiscrezione che se confermata metterebbe in dubbio il futuro della punta vicecampione del mondo, che appena due settimane fa aveva annunciato il rinnovo del contratto fino al 2021.

Allegri venerdì ha provato a scacciare i cattivi pensieri ("Venire allo stadio domani con negatività e non festeggiare sarebbe da folli. La negatività non deve sopravvivere alla positività. Quando si vince un trofeo c’è sempre da celebrare"), ma certo qualcosa deve essere messo a posto in casa Juve in vista della prossima stagione.

SPORTAL.IT | 20-04-2019 09:03