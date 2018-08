Juventus, finalmente Cristiano Ronaldo: esordio blindato

Attesa alle stelle a Villar Perosa per il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Per il tradizionale vernissage di inizio stagione della Vecchia Signora sono attesi 15mila tifosi nel piccolo centro a quaranta minuti da Torino, che sarà blindatissimo.

Solo 5mila persone, tutte già munite di biglietto, avranno il permesso di sedersi sulle tribune, gremitissime; due sere fa è stata chiusa al traffico la strada principale del paese, mentre dalle 22 di sabato nessuno può più transitare con l'auto, a parte gli autorizzati. Una zona di massima sicurezza è stata creata attorno al campetto: non si potranno portare petardi, fumogeni e bandiere. L'area sarà controllata da 140 persone tra steward e volontari della protezione civile, a questi verranno aggiunti gli agenti delle forze dell'ordine.

Il cinque volte Pallone d'Oro scenderà così in campo per la prima volta davanti ai suoi tifosi, a una settimana dall'inizio del campionato, a Verona. CR7 non vede l'ora di lasciare il segno: "Negli ultimi anni abbiamo incontrato la Juve in un paio di occasioni e ho sempre avuto la sensazione che ai tifosi italiani piacesse Cristiano. La standing ovation allo Stadium di qualche mese fa? Una cosa del genere non mi era mai successa, è stata una sensazione bellissima: non dico che sia stato l'elemento decisivo per farmi scegliere, ma vedere che le persone mi apprezzavano ha contribuito alla mia decisione".

"Voglio rendere la Juve ancora più forte e per vincere trofei. Sono un professionista da 15-16 anni, ho sempre gli stessi metodi. Non cambierò nulla della mia etica di lavoro. Ho seguito la Serie A in televisione e spero di adattarmi, è una sfida. E io amo le sfide! Se avessi voluto sedermi avrei scelto un campionato meno competitivo. Non vedo l'ora di inizare la stagione, sono felice. Fino alla fine, forza Juventus…".

