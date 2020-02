Juventus-Fiorentina infinita, duro attacco di Nicchi

A margine della cerimonia di premiazione per la 'Panchina d'Oro', Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, ha risposto molto duramente allo sfogo di Rocco Commisso dopo la gara contro la Juventus: "Gli arbitri italiani sono disgustati da questi comportamenti".

Il presidente della Fiorentina nel post-partita ha attaccato: "Voglio dire questo, sono qui da sei mesi e non ho mai criticato gli arbitri, ma non possono decidere le partite. Siamo disgustati, quello che è successo con il Genoa, non ci hanno dato rigore contro l'Inter, oggi ci hanno dato contro due rigori. Il primo c'era, il secondo no".

"Gli arbitri non possono decidere le partite, devono lasciare a giocatori in campo. La Juve con 350 milioni di spese per i calciatori non ha bisogno degli aiuti degli arbitri. Lascino che le partite vengano vinte in campo, non per i regali degli arbitri. Quando vedono queste porcherie, tutti si disgustano come sono disgustato io".

"Sono disgustato per quello visto oggi, ma anche per quello visto con il Genoa e con l'Inter. Bisogna aiutare il calcio nei modi giusti, non possono esserci situazioni come quella di oggi. Sono arrabbiatissimo, questo non ci voleva. Se la Juve è più brava di noi lasciate che vinca in campo, non che siano gli arbitri ad aiutarla. I giocatori sono tutti arrabbiati" ha affermato Commisso.

Lo stesso presidente a margine della cerimonia ha approfondito: "Ci sono stati episodi contro Genoa, Napoli e Inter, poi contro la Juventus dove sono un po’ scoppiato: forse dovevo scoppiare prima. Gravina è stato carino con noi, mentre con Nicchi non ho parlato. Io voglio bene al calcio italiano, ma la Fiorentina deve essere rispettata. Non voglio favori da nessuno, ma credo che la città meriti rispetto da parte di tutti. Non più di tutti, ma uguale a tutti".

SPORTAL.IT | 03-02-2020 16:28