Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Dopo la grande delusione in Champions League, la Juventus è pronta a conquistare il punto decisivo per essere confermata campione d'Italia per l'ottavo anno consecutivo. I bianconeri, nella giornata di sabato alle ore 18, ospiteranno all'Allianz Stadium la Fiorentina di Vincenzo Montella.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Simeone, Muriel. All. Montella

