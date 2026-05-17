Juventus-Fiorentina, moviola: un rigore negato e tre reti annullate, succede di tutto

La prova dell’arbitro Massa all’Allianz Stadium analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli, il fischietto ligure ne ha ammoniti quattro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Giornata dura per l’arbitro ligure Davide Massa in Juve-Fiorentina, molti casi da moviola con due gol annullati alla Juve e uno ai viola. Vediamo cosa è successo.

Juve-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ Vlahovic giù in area dopo un corpo a corpo con Pongracic: tutto regolare. Primo giallo al 22′, è per Pongracic che tampona Yildiz a campo aperto. Al 29′ Parisi si fa male da solo: brutto infortunio al ginocchio, esce in barella. Regolare al 34′ il gol di Ndour. Al 45′ ammonito Bremer dopo un fallo su Piccoli per fermare un’azione pericolosa della Fiorentina. Il brasiliano era diffidato e salterà il derby all’ultima giornata.

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I due gol annullati alla Juve

Al 60′ gol della Juve con McKennie ma l’arbitro annulla per un fallo dell’americano su Gosens. Al 70′ il gol di Vlahovic, il SAOT valuta la posizione del bomber ma il Var richiama l’arbitro all’on field review e la rete viene annullata per fuorigioco nonostante il tocco precedente di Pongracic. Espulso dalla panchina Ranieri per proteste. Regolare il raddoppio di Mandragora con dedica a Parisi mentre Vanoli si scatena contro Comuzzo come un indemoniato. All’85’ ammonito Harrison in ritardo su Yildiz. All’87’ c’è il terzo gol di Piccoli ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 91′ ammonito Gudmundsson per perdita di tempo. Dopo 7′ di recupero finisce 0-2.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi il talent di Dazn Luca Marelli che parte dal gol annullato a McKennie: “Sul gol annullato all’americano è stata una decisione di Massa, c’è il braccio sinistro di McKennie sulla schiena che sbilancia Gosens, una decisione di campo, il Var non poteva intervenire. Sulla rete di Vlahovic c’era da stabilire se quella di Pongracic era una giocata o una deviazione: non essendo una giocata ecco che il serbo era in fuorigioco”

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Juve-Fiorentina- è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Massa in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese, poi il big match Roma-Inter, Pisa-Lazio e Roma-Napoli. Aveva arbitrato anche Betis-Braga e Friburgo-Braga di Europa League.

I precedenti con le due squadre

Nei 34 precedenti con i bianconeri 22 vittorie della Juve, 8 pari e 4 sconfitte, 24 incroci con i viola con 9 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Marinelli IV uomo, Chiffi al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Pongracic, Bremer, Harrison, Gudmundsson.