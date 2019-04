Juventus-Fiorentina, probabili formazioni

Dopo la cocente delusione di martedì sera che ha visto la Juventus uscire clamorosamente dalla Champions League, i bianconeri sono pronti a mettersi la doppia sfida con l'Ajax alle spalle per chiudere definitivamente il discorso scudetto.

Con la Fiorentina, infatti, basterebbe un solo punto per confermarsi campioni d'Italia per l'ottava volta consecutiva. Con l'eliminazione dalla Coppa Italia prima e dalla Champions poi, ai bianconeri resta come unico titolo da conquistare il tricolore, che si andrebbe ad aggiungere alla Supercoppa Italiana vinta contro il Milan a metà gennaio grazie a un gol del solito Cristiano Ronaldo.

Con Chiellini ancora out, Allegri dovrebbe riconfermare Rugani dal primo minuto mentre Cancelo sembra favorito su De Sciglio per una maglia da titolare. A centrocampo, Rodrigo Bentancur affiancherà Pjanic e Matuidi mentre Cuadrado prenderà il posto di Dybala.

Per Vincenzo Montella, invece, lo schieramento dovrebbe essere lo stesso che ha pareggiato in casa contro il Bologna nella sua prima partita dopo il ritorno sulla panchina della Fiorentina.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Simeone, Muriel. All. Montella

SPORTAL.IT | 18-04-2019 15:58