Juventus-Fiorentina probabili formazioni: Spalletti avanti con Vlahovic. Vanoli insiste con Braschi

Juventus–Fiorentina accende la 37a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino domenica 17 maggio 2026 alle ore 12.00. I bianconeri sono 3° con 68 punti (19 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte; 59 gol fatti, 30 subiti), i viola 15° a quota 38 (8 vittorie, 14 pareggi, 14 sconfitte; 38 gol segnati, 49 incassati). Sfida dal doppio volto: ambizioni europee per la Juventus e punti salvezza pesanti per la Fiorentina, con l’inerzia e i dettagli destinati a pesare.
- Probabili formazioni di Juventus-Fiorentina
- Gli indisponibili di Juventus-Fiorentina
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juventus-Fiorentina
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Juventus e Fiorentina
Probabili formazioni di Juventus-Fiorentina
A ridosso del fischio d’inizio, la Juventus dovrebbe confermare il 3-4-2-1: davanti a Di Gregorio, linea a tre con Kalulu, Bremer e Kelly; corsie affidate a McKennie e Cambiaso con in mezzo Locatelli e Miretti. Sulla trequarti si va verso Conceição e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Tra gli indisponibili figurano Milik e Cabal, mentre Thuram resta in dubbio: ciò potrebbe orientare scelte più prudenti a centrocampo. La Fiorentina dovrebbe presentarsi con un 4-3-3: in porta de Gea, dietro possibile quartetto Dodô–Pongracic–Ranieri–Gosens; in mediana opzione Mandragora–Fagioli–Ndour. Davanti, ballottaggi aperti, ma si va verso Parisi, Braschi e Solomon. Out Kean e Lamptey; qualche rotazione non è esclusa sulle fasce.
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic.
- Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Braschi, Solomon.
Gli indisponibili di Juventus-Fiorentina
Assenze pesanti da ambo le parti. Nella Juventus stop per Milik (bicipite femorale) e Cabal (inguine), mentre Thuram resta da valutare per un problema al ginocchio. La Fiorentina perde peso in avanti con Kean (gamba) e deve rinunciare alla spinta di Lamptey (lesione del crociato anteriore). Le scelte iniziali potrebbero riflettere una gestione prudente dei cambi.
- Juventus: Milik (infortunio al bicipite femorale), Thuram (infortunio al ginocchio, in dubbio), Cabal (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.
- Fiorentina: Kean (infortunio alla gamba), Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
La Juventus arriva in grande spolvero, con solidità e cinismo: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque. La Fiorentina alterna pareggi a fasi di sofferenza offensiva: un successo, tre pari e un ko nel recente periodo.
|Juventus
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|Fiorentina
|ok
|x
|x
|ko
|x
- Juventus
Atalanta-Juventus 0-1; Juventus-Bologna 2-0; Milan-Juventus 0-0; Juventus-Verona 1-1; Lecce-Juventus 0-1.
- Fiorentina
Fiorentina-Lazio 1-0; Lecce-Fiorentina 1-1; Fiorentina-Sassuolo 0-0; Roma-Fiorentina 4-0; Fiorentina-Genoa 0-0.
L’arbitro di Juventus-Fiorentina
Arbitra Massa, assistenti Meli e Alassio; IV Marinelli; VAR Chiffi; AVAR Meraviglia. In questa Serie A 2025/26 Davide Massa ha diretto 16 gare: 5 rigori concessi, 72 gialli e 6 rossi estratti (circa 5 cartellini a partita), con 37 fuorigioco sanzionati.
Statistiche interessanti
Tradizione pesante dalla parte della Juventus, ma con una Fiorentina capace recentemente di spezzare il tabù. I bianconeri restano forti allo Stadium e arrivano da una lunga serie positiva, sostenuti da una difesa granitica. La Viola ha cambiato passo nel girone di ritorno, ma fatica a trovare continuità in zona gol: la gestione degli episodi sarà decisiva. Occhio al tema degli ex: Vlahovic cerca il primo sigillo contro la sua vecchia squadra, mentre Mandragora ha già colpito i bianconeri. Dettagli sui piazzati e sull’intensità del pressing potrebbero fare la differenza, con i portieri pronti a incidere.
- La Juventus è il peggior incubo storico della Fiorentina in A: più vittorie (82) e più gol segnati (275) contro i viola che contro chiunque altro.
- Dopo tre ko senza gol con i bianconeri, la Fiorentina ha rialzato la testa: nelle ultime tre sfide è imbattuta (1V, 2N) e produce più reti.
- Allo Stadium la Juventus cade raramente con la Viola: un solo ko negli ultimi 17 incroci interni.
- Striscia utile bianconera: la Juventus non perde da 10 giornate in A e insegue una nuova serie record stagionale.
- Possibile doppio pari casalingo: la Juve potrebbe impattare due gare di fila allo Stadium per la prima volta nell’era recente.
- Rimonta viola nel ritorno: la Fiorentina ha raccolto 25 punti nella seconda metà di campionato, +12 rispetto all’andata.
- Crisi di gol in vista? Dopo due 0-0 e uno 0-4, la Fiorentina rischia la quarta gara di fila senza segnare.
- Blindata bianconera: dalla 28a giornata la Juve vanta miglior difesa dei top-5 campionati e più clean sheet del periodo.
- Vlahovic, ex di lusso: 44 gol in A con la Fiorentina, ma mai a segno contro i viola in bianconero; è a caccia del tris di fila.
- Mandragora ha esordito in A contro la Juve, ci ha anche giocato e l’ha già punita due volte: stagione da 6 gol e 3 assist.
Le statistiche stagionali di Juventus e Fiorentina
Numeri alla mano, la Juventus primeggia per produzione offensiva e solidità: 59 gol segnati e appena 30 subiti, con possesso medio 57,1% e precisione passaggi elevata. La Fiorentina tiene palla (51,1%) ma fatica a concretizzare (38 reti) e concede di più (49). Bianconeri più efficaci al tiro e più puliti in costruzione; viola più discontinui ma pericolosi sui piazzati e con ampiezza dalle corsie.
A livello individuale, per la Juventus spiccano Yildiz (10 gol) e gli assist di Yildiz (6) e McKennie (5); più ammonito Locatelli (9), 13 clean sheet per Di Gregorio. Nella Fiorentina guida i gol Kean (8), miglior uomo-assist Fagioli e Mandragora (3); più gialli per Pongracic (11), 9 clean sheet per de Gea.
|Juventus
|Fiorentina
|Partite giocate
|36
|36
|Gol segnati
|59
|38
|Gol subiti
|30
|49
|Possesso palla (%)
|57,1
|51,1
|Tiri totali
|424
|329
|Tiri in porta
|214
|123
|Clean sheet
|16
|9
|Ammonizioni
|47
|77
|Espulsioni
|2
|2
|PPDA
|12,1
|13,2
|Precisione passaggi (%)
|86,8
|84,6
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juventus-Fiorentina?
-
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 (italiane).
- Dove si gioca Juventus-Fiorentina?
-
All’Allianz Stadium di Torino.
- Chi è l’arbitro di Juventus-Fiorentina?
-
L’arbitro è Davide Massa, assistenti Meli-Alassio; IV Marinelli; VAR Chiffi; AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.