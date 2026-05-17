Juventus-Fiorentina probabili formazioni: Spalletti avanti con Vlahovic. Vanoli insiste con Braschi

Juventus-Fiorentina di Serie A 2025-26, 37a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus–Fiorentina accende la 37a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino domenica 17 maggio 2026 alle ore 12.00. I bianconeri sono 3° con 68 punti (19 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte; 59 gol fatti, 30 subiti), i viola 15° a quota 38 (8 vittorie, 14 pareggi, 14 sconfitte; 38 gol segnati, 49 incassati). Sfida dal doppio volto: ambizioni europee per la Juventus e punti salvezza pesanti per la Fiorentina, con l’inerzia e i dettagli destinati a pesare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

A ridosso del fischio d’inizio, la Juventus dovrebbe confermare il 3-4-2-1: davanti a Di Gregorio, linea a tre con Kalulu, Bremer e Kelly; corsie affidate a McKennie e Cambiaso con in mezzo Locatelli e Miretti. Sulla trequarti si va verso Conceição e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Tra gli indisponibili figurano Milik e Cabal, mentre Thuram resta in dubbio: ciò potrebbe orientare scelte più prudenti a centrocampo. La Fiorentina dovrebbe presentarsi con un 4-3-3: in porta de Gea, dietro possibile quartetto Dodô–Pongracic–Ranieri–Gosens; in mediana opzione Mandragora–Fagioli–Ndour. Davanti, ballottaggi aperti, ma si va verso Parisi, Braschi e Solomon. Out Kean e Lamptey; qualche rotazione non è esclusa sulle fasce.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic.

(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic. Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Braschi, Solomon.

Gli indisponibili di Juventus-Fiorentina

Assenze pesanti da ambo le parti. Nella Juventus stop per Milik (bicipite femorale) e Cabal (inguine), mentre Thuram resta da valutare per un problema al ginocchio. La Fiorentina perde peso in avanti con Kean (gamba) e deve rinunciare alla spinta di Lamptey (lesione del crociato anteriore). Le scelte iniziali potrebbero riflettere una gestione prudente dei cambi.

Juventus : Milik (infortunio al bicipite femorale), Thuram (infortunio al ginocchio, in dubbio), Cabal (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.

: (infortunio al bicipite femorale), (infortunio al ginocchio, in dubbio), (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato. Fiorentina: Kean (infortunio alla gamba), Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

La Juventus arriva in grande spolvero, con solidità e cinismo: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque. La Fiorentina alterna pareggi a fasi di sofferenza offensiva: un successo, tre pari e un ko nel recente periodo.

Juventus ok ok x x ok Fiorentina ok x x ko x

Juventus

Atalanta-Juventus 0-1; Juventus-Bologna 2-0; Milan-Juventus 0-0; Juventus-Verona 1-1; Lecce-Juventus 0-1.

Fiorentina

Fiorentina-Lazio 1-0; Lecce-Fiorentina 1-1; Fiorentina-Sassuolo 0-0; Roma-Fiorentina 4-0; Fiorentina-Genoa 0-0.

L’arbitro di Juventus-Fiorentina

Arbitra Massa, assistenti Meli e Alassio; IV Marinelli; VAR Chiffi; AVAR Meraviglia. In questa Serie A 2025/26 Davide Massa ha diretto 16 gare: 5 rigori concessi, 72 gialli e 6 rossi estratti (circa 5 cartellini a partita), con 37 fuorigioco sanzionati.

Statistiche interessanti

Tradizione pesante dalla parte della Juventus, ma con una Fiorentina capace recentemente di spezzare il tabù. I bianconeri restano forti allo Stadium e arrivano da una lunga serie positiva, sostenuti da una difesa granitica. La Viola ha cambiato passo nel girone di ritorno, ma fatica a trovare continuità in zona gol: la gestione degli episodi sarà decisiva. Occhio al tema degli ex: Vlahovic cerca il primo sigillo contro la sua vecchia squadra, mentre Mandragora ha già colpito i bianconeri. Dettagli sui piazzati e sull’intensità del pressing potrebbero fare la differenza, con i portieri pronti a incidere.

La Juventus è il peggior incubo storico della Fiorentina in A: più vittorie (82) e più gol segnati (275) contro i viola che contro chiunque altro.

è il peggior incubo storico della in A: più vittorie (82) e più gol segnati (275) contro i viola che contro chiunque altro. Dopo tre ko senza gol con i bianconeri, la Fiorentina ha rialzato la testa: nelle ultime tre sfide è imbattuta (1V, 2N) e produce più reti.

ha rialzato la testa: nelle ultime tre sfide è imbattuta (1V, 2N) e produce più reti. Allo Stadium la Juventus cade raramente con la Viola: un solo ko negli ultimi 17 incroci interni.

cade raramente con la Viola: un solo ko negli ultimi 17 incroci interni. Striscia utile bianconera: la Juventus non perde da 10 giornate in A e insegue una nuova serie record stagionale.

non perde da 10 giornate in A e insegue una nuova serie record stagionale. Possibile doppio pari casalingo: la Juve potrebbe impattare due gare di fila allo Stadium per la prima volta nell’era recente.

potrebbe impattare due gare di fila allo Stadium per la prima volta nell’era recente. Rimonta viola nel ritorno: la Fiorentina ha raccolto 25 punti nella seconda metà di campionato, +12 rispetto all’andata.

ha raccolto 25 punti nella seconda metà di campionato, +12 rispetto all’andata. Crisi di gol in vista? Dopo due 0-0 e uno 0-4, la Fiorentina rischia la quarta gara di fila senza segnare.

rischia la quarta gara di fila senza segnare. Blindata bianconera: dalla 28a giornata la Juve vanta miglior difesa dei top-5 campionati e più clean sheet del periodo.

vanta miglior difesa dei top-5 campionati e più clean sheet del periodo. Vlahovic , ex di lusso: 44 gol in A con la Fiorentina , ma mai a segno contro i viola in bianconero; è a caccia del tris di fila.

, ex di lusso: 44 gol in A con la , ma mai a segno contro i viola in bianconero; è a caccia del tris di fila. Mandragora ha esordito in A contro la Juve, ci ha anche giocato e l’ha già punita due volte: stagione da 6 gol e 3 assist.

Le statistiche stagionali di Juventus e Fiorentina

Numeri alla mano, la Juventus primeggia per produzione offensiva e solidità: 59 gol segnati e appena 30 subiti, con possesso medio 57,1% e precisione passaggi elevata. La Fiorentina tiene palla (51,1%) ma fatica a concretizzare (38 reti) e concede di più (49). Bianconeri più efficaci al tiro e più puliti in costruzione; viola più discontinui ma pericolosi sui piazzati e con ampiezza dalle corsie.

A livello individuale, per la Juventus spiccano Yildiz (10 gol) e gli assist di Yildiz (6) e McKennie (5); più ammonito Locatelli (9), 13 clean sheet per Di Gregorio. Nella Fiorentina guida i gol Kean (8), miglior uomo-assist Fagioli e Mandragora (3); più gialli per Pongracic (11), 9 clean sheet per de Gea.

Juventus Fiorentina Partite giocate 36 36 Gol segnati 59 38 Gol subiti 30 49 Possesso palla (%) 57,1 51,1 Tiri totali 424 329 Tiri in porta 214 123 Clean sheet 16 9 Ammonizioni 47 77 Espulsioni 2 2 PPDA 12,1 13,2 Precisione passaggi (%) 86,8 84,6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Fiorentina? Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 (italiane). Dove si gioca Juventus-Fiorentina? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Fiorentina? L’arbitro è Davide Massa, assistenti Meli-Alassio; IV Marinelli; VAR Chiffi; AVAR Meraviglia.

Ansa