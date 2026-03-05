Juventus, fissate le priorità del mercato: cosa serve a Spalletti, il rilancio passa anche dalle occasioni a zero

La qualificazione in Champions sarà determinante per stabilire il budget da destinare al mercato, ma le idee sulle lacune da colmare sono già chiare: in quali ruoli si interverrà

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Con o senza Champions, la Juventus cambierà volto. Lo impone una rifondazione che si è resa necessaria, se si intende andare avanti con Luciano Spalletti, la cui permanenza ai piedi della Mole dipenderà dalla centralità del suo ruolo e non dalla qualificazione all’Europa che conta. Comolli già pensa al domani da condividere al fianco dell’ex ct e non si farà certamente trovare impreparato all’incontro da dentro o fuori in programma nei prossimi giorni che determinerà il futuro della guida tecnica bianconera. Le priorità sono chiare, mentre il tesoretto da destinare alla campagna acquisti è inevitabilmente legato alla Champions. E, allora, si guarda con interesse agli svincolati, occasioni a zero – come Bernardo Silva – che possono aumentare lo spessore qualitativo della rosa.

Juventus, la richiesta di Spalletti

Come rivela TuttoSport, per proseguire la sua avventura alla Continassa Spalletti non chiede di fare il mercato, ma di partecipare in maniera attiva alle mosse del club. Insomma, servono garanzie. E calciatori che siano in linea col suo credo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sulla voglia di rimanere a Torino nessun dubbio: Lucio è desideroso di riportare la Signora al top così come la società è convinta delle qualità di un allenatore capace di conquistare uno scudetto storico a Napoli stravincendo il campionato.

Fissate le priorità di mercato: cosa serve

Ovviamente un posto in Champions cambia ogni prospettiva. Non solo per la pioggia di milioni – almeno 50/60 – che garantisce la competizione più nobile del Vecchio Continente, ma anche per l’appeal del club. Perché la Champions è una vetrina che ogni calciatore vuole sfruttare.

Dunque, testa al campionato con la speranza di riuscire a sorpassare Como e Roma in questo rush finale da vivere tutto d’un fiato. Ciò che serve, però, è già chiaro. Sono quattro o cinque le lacune da colmare con colpi di livello.

Dove interverrà Comolli: le esigenze ruolo per ruolo

Si partirà dalla porta, dove si va verso un doppio addio: via Di Gregorio, via pure Perin. I nomi che circolano sono tanti: da Alisson a Carnesecchi fino a Vicario, profili – tra l’altro – monitorati anche dall’Inter. Poi, il centrocampo. Si sa, a Spalletti manca un regista. Manca un Pizarro, un Lobotka, un calciatore in grado di far girare la squadra e garantire la giocata giusta anche nei momenti più complicati di una partita.

Al di là della permanenza o meno di Vlahovic, servirà un centravanti. Anche lì davanti la bocciatura è doppia: David e Openda hanno deluso tutti. Visto che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, Comolli e Ottolini faranno un nuovo tentativo per Kolo Muani, dopo l’assalto non andato a buon fine a gennaio. Il resto lo dirà anche il mercato in uscita. Cambiaso potrebbe essere ceduto per far cassa, stesso discorso vale per Conceicao. E Koopmeiners e Zhegrova sono casi che vanno risolti in maniera definitiva.

Bernardo Silva e non solo: le occasioni a zero

Se la Juventus dovesse fallire l’accesso alla Champions, un ruolo cruciale per rifondare l’organico potrebbero averlo gli svincolati. C’è un calciatore più di tutti gli altri che fa gola: Bernardo Silva, che, come De Bruyne la scorsa estate, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno col Manchester City. Trentuno anni, qualità eccelsa, giocatore universale: sarebbe un colpaccio, ma la concorrenza è spietata.

Altro elemento ambito da mezza Europa è Goretzka, in scadenza col Bayern. Inter, Napoli e Atletico Madrid sono forti da tempo sul 31enne centrocampista tedesco, che chiede un ingaggio da 6,5 milioni all’anno. Nel mirino anche l’austriaco Schlager, 28enne mediano del Lipsia. Infine, Kessie, che si prepara a salutare l’Arabia Saudita e ha il vantaggio di conoscere molto bene la Serie A per aver giocato con Atalanta e Milan.