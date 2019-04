Il futuro di Douglas Costa potrebbe essere lontano dall'Italia.

Il brasiliano, condizionato questa stagione dai tanti infortuni, sarebbe disposto a lasciare la Juventus e le pretendenti non mancano: Manchester United e Psg in primis ma non è da escludere, pur essendo molto complicata, la pista Inter.

Secondo 'Tuttosport' la dirigenza bianconera potrebbe lasciar partire Douglas Costa per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 06-04-2019 09:40