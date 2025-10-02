Juventus, David da incubo: bocciatura unanime. Vlahovic rimette in discussione il mercato, il problema di Tudor

L’attaccante canadese fallisce una clamorosa occasione contro il Villarreal, sui giornali arriva una stroncatura. Mentre Chiellini apre a un possibile rinnovo per il serbo

Una bocciatura unanime, la notte col Villarreal doveva essere il lancio definitivo di Jonathan David con la maglia della Juventus e invece si rivela un flop clamoroso, al punto da rimettere in discussione tutto il mercato bianconero. E la situazione di Vlahovic con un piede dentro e uno fuori non aiuta di certo la situazione con Tudor a gestire il problema.

Il flop di David

L’occasione di lasciare la propria firma sul match per Jonathan David arriva a inizio secondo tempo ma l’attaccante canadese da pochi passi si divora un gol già fatto. L’ex giocatore del Lille doveva essere l’uomo simbolo di questa nuova Juventus ma il primo impatto non è stato dei migliori. E la gara con il Villarreal già rappresenta un punto di non ritorno. La bocciatura è unanime, i quotidiani italiani lo stroncano senza pietà. Tuttosport scrive: “Ma è uno scherzo vero? Quando lo devi trovare in area è sulla trequarti, la palla sui piedi gli scotta sempre. Sul gol sbagliato è impossibile trovare aggettivi. Non si salva niente”. I 4 fioccano: “Possibile taglia sulla sua testa perché capace di estraniarsi e non toccare praticamente mai il pallone”, commenta il Corriere dello Sport.

Chiellini prova a trattenere Vlahovic

Parole di circostanza o una dichiarazione di intenti, difficile capire cosa si celi dietro le frasi di Giorgio Chiellini. Prima della sfida con il Villarreal, il dirigente bianconero ha aperto le porte a una possibile permanenza di Dusan Vlahovic: “Di impossibile non c’è niente. La stagione andrà avanti e poi ci siederemo con lui. La fiducia che abbiamo in lui è merito suo, si è sempre allenato bene non ci ha mai dato la sensazione di non poter contare su di lui quest’anno. Ha fatto due mesi molto buoni e resta un giocatore della Juventus”. La sensazione è che in casa bianconera non ci sia alcuna voglia di continuare a parlare di un caso che resta spinoso e che rischia di minare anche il mercato della scorsa estate.

Il problema di Tudor

La patata bollente finisce inevitabilmente nelle mani di Igor Tudor. Il tecnico bianconero è stato subissato di fischi per la gestione della fase finale della sfida di Champions League, bianconeri troppo preoccupati e poi puniti dalla rete dell’ex Veiga. Ma il problema principale è proprio l’attacco: Vlahovic, David, Openda e Zhegrova rappresentano un nucleo che in pochi si possono permettere in serie A. Ma il tecnico croato sembra non aver trovato ancora la quadra per farli rendere al meglio, e la situazione contrattuale di Vlahovic rappresenta un problema in più: meglio puntare sul serbo e rinnegare il mercato o forzare l’inserimento di David? I troppi pareggi non aiutano la causa e Tudor rischia di finire sotto il fuoco incrociato.