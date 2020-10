Juventus: flop e infortuni, Pirlo rivoluziona la squadra

La Juventus si interroga dopo i 9 punti conquistati nelle prime cinque partite di campionato, troppo poco per i Campioni d’Italia, che restano un cantiere aperto. Ma sul tavolo di Andrea Pirlo c’è ora un problema più urgente: l’emergenza in difesa dopo gli infortuni in serie di Giorgio Chiellini e di Leonardo Bonucci in vista della partita di Champions League contro il Barcellona.

I bianconeri si ritrovano improvvisamente senza i due veterani della difesa, e non potranno contare neanche su Matthijs de Ligt, operato alla spalla lo scorso agosto e ancora fuori causa. L’unico centrale di ruolo a disposizione è quindi Merih Demiral, rientrato anche lui dopo un lungo stop causa infortunio.

Contro i blaugrana vista l’emergenza Pirlo pianifica la difesa a 4 con il turco e Danilo riadattato a centrale, una posizione che nella Juventus non ha ancora coperto. Un forte elemento di rischio contro un Barcellona dato in difficoltà ma che può schierare giocatori come Messi, Ansu Fati e Griezmann.

A destra ci sarà a Cuadrado, a sinistra causa assenza prolungata di Alex Sandro sarà dato ancora spazio al giovane Frabotta. Una retroguardia improvvisata ma obbligata per le tante assenze, a meno che Pirlo non insista sulla difesa a tre e schieri come terzo centrale Weston McKennie, che in Germania ha già giocato in quel ruolo: una scommessa forse troppo azzardata quando hai di fronte i catalani vogliosi di riscatto dopo il ko nel Clasico.

Per centrocampo e attacco si attende l’esito del tampone di Cristiano Ronaldo, che entro martedì dovrà risultare negativo per poter scendere in campo mercoledì contro i vicecampioni di Spagna. Senza di lui, in attacco ci saranno Morata e uno tra Dybala e Kulusevski. L’ex Parma potrebbe anche essere spostato sulla fascia in un possibile 4-4-2.

OMNISPORT | 26-10-2020 10:33