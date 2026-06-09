Juventus, follie per Dibu Martinez: eppure in Serie A c’è un portiere fortissimo e sottovalutato che costa poco

Elkann e Comolli provano ad accontentare Spalletti, che chiede un portiere di esperienza internazionale per ripartire. Ma c’è chi meriterebbe una chance

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Sfumata la pista che portava ad Alisson Becker, la Juventus è pronta a fare di tutto per assicurarsi il sì di Emiliano “Dibu” Martinez, portiere dell’Aston Villa che si appresta a difendere la porta dell’Argentina ai Mondiali. Trentatré anni, campione del mondo e personalità da vendere: per caratteristiche corrisponde perfettamente al profilo individuato da Luciano Spalletti per la prossima stagione. L’operazione, però, si presenta tutt’altro che semplice e comporterebbe un investimento significativo per le casse bianconere. Viene quindi spontaneo chiedersi perché non puntare su un portiere che da anni in Serie A garantisce affidabilità, continuità di rendimento e prestazioni di alto livello, ma che, nonostante una valutazione decisamente accessibile, continua a non essere preso in considerazione dai grandi club.

Juventus, follie per Dibu Martinez: quanto costa

Dopo la parentesi negativa con Di Gregorio, Spalletti vuole un portiere di esperienza internazionale, capace di guidare un reparto difensivo troppo spesso vittima di amnesie. È questo il motivo per cui l’alternativa ad Alisson porta a Emiliano Martinez, che ha superato la concorrenza di Vicario nelle preferenze della Juventus. Se il costo del cartellino è considerato alla portata del club bianconero – l’Aston Villa potrebbe lasciarlo partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro – il vero ostacolo alla trattativa è rappresentato dall’ingaggio dell’argentino.

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Nodo ingaggio: quanto guadagna

Alla corte di Emery, con cui ha appena conquistato l’Europa League, percepisce infatti circa 9 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi, con un contratto in scadenza nel 2029. Numeri che superano il tetto salariale fissato dalla Juve. Nei prossimi giorni l’agente del classe 1992 è atteso in Italia e solo allora si capirà se l’operazione potrà realmente decollare. Per arrivare a una fumata bianca sarà necessario che le parti si vengano incontro: dopo il mancato rinnovo di Vlahovic, infatti, i giocatori più pagati della rosa sono Yildiz e David, entrambi con 6 milioni di euro netti a stagione.

La soluzione è a portata di mano ed è anche economica

C’è un portiere che ogni anno risulta tra i più costanti della Serie A eppure non entra mai nel mirino di una squadra di vertice. Ci riferiamo a Wladimiro Falcone. Se il Lecce ha centrato la quarta salvezza di fila e se Di Francesco ha evitato la terza retrocessione consecutiva molto lo si deve alle parate del capitano. Trentuno anni e una carriera che in nazionale si è interrotta all’Under 20. Lo affermiamo senza remore: avrebbe meritato di più, il classe 1995 romano. Nulla contro il Lecce, ci mancherebbe. Ma l’Europa sarebbe il minimo per un estremo difensore con le sue qualità. E pensare che il suo cartellino ha un costo contenuto: basterebbero 5 milioni.

Non solo la Juventus, è un’occasione per tutte

Per il dopo Sommer, l’Inter ha deciso di puntare su Josep Martinez come portiere titolare. Marotta avrebbe potuto affiancargli Falcone, ma la scelta è ricaduta su Provedel. “WladiMuro” resta così un profilo interessante sul mercato: potrebbe rappresentare un’opportunità per la Fiorentina nel caso di una partenza di De Gea, ma al momento l’unico club realmente attento al portiere del Lecce sembra essere il Bologna. Domenico Tedesco, nuovo tecnico chiamato a raccogliere l’eredità di Italiano, ha in mente una possibile rivoluzione tra i pali: per le big, un’occasione che potrebbe trasformarsi in rimpianto.