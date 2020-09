Juventus, Frabotta ha già convinto: rinnovo in vista

Gianluca Frabotta, esterno sinistro della Juventus, sembra aver già convinto delle sue qualità i dirigenti bianconeri, intenzionati a blindarlo con un prolungamento di contratto per toglierlo dal mercato.

Il nuovo accordo, la cui firma è prevista nelle prossime settimane, scadrà nel 2025, secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’. Un premio per un calciatore che si è fatto strada nella squadra Under 23 in Serie C e che ha brillato nelle sue due apparizioni in Serie A, lo scorso 1° agosto contro la Roma (prestazione di personalità nonostante la sconfitta) e domenica contro la Sampdoria.

OMNISPORT | 22-09-2020 10:45