Juve, c'è il no di Spalletti dietro il mancato arrivo di Frattesi: quanto sarebbe servito oggi l’azzurro alla Vecchia Signora

Il centrocampista ex Inter è stato valutato dai bianconeri nel finale di mercato, ma il tecnico di Contaldo non avrebbe dato il via libera all’operazione. Ora si guarda alla Next Gen

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L’emergenza a centrocampo cambia i piani della Juventus e riporta alla luce un retroscena di mercato destinato a far discutere. Prima di puntare sul recupero di Douglas Luiz e Koopmeiners, infatti, il club bianconero aveva valutato la possibilità di intervenire sul mercato per aggiungere un tassello importante come Frattesi al parco di centrocampisti a disposizioni di Spalletti. Il tecnico avrebbe però bocciato la proposta di Carnevali.

Frattesi vicino alla Juve: Carnevali ci ha provato davvero

Il nome di Frattesi è tornato d’attualità proprio alla luce del suo ottimo avvio di stagione con la Lazio. Il centrocampista azzurro ha iniziato alla grande la nuova avventura nella Capitale, trovando la via del gol nelle prime tre giornate e contribuendo al percorso netto della formazione di Gennaro Gattuso in campionato. Un rendimento che amplifica i margini del retroscena legato alla Juventus. Che tra i nomi finiti sul tavolo della Juventus in questa estate ormai agli sgoccioli ci fosse anche quello dell’ex nerazzurro è cosa nota. La novità trapelata nelle ultime ore riguarda però la trattativa per l’ex Sassuolo. Carnevali lo avrebbe, infatti, sondato con decisione. L’operazione, però, non è decollata.

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I motivi del no di Spalletti a Frattesi

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, infatti, i bianconeri avevano preso in considerazione l’ex Sassuolo dopo lo stop di Khephren Thuram. La condizione fisica del francese aveva infatti imposto una riflessione sulla necessità di aggiungere qualità e quantità al reparto. Giovanni Carnevali si era mosso con decisione con Frattesi, con cui aveva condiviso l’esperienza in Emilia, ma non si è andati oltre all’interesse. Spalletti non avrebbe, infatti, ritenuto Frattesi la soluzione ideale per le esigenze tattiche della propria Juventus e, nonostante le difficoltà oggettive in mediana, non avrebbe dato il via libera all’operazione. E, così, oggi, con un reparto ulteriormente condizionato dagli infortuni, il tecnico bianconero è chiamato a trovare soluzioni senza poter contare su una nuova pedina dal mercato.

Owusu soluzione dalla Next Gen

L’infortunio di Manuel Locatelli apre infatti un nuovo capitolo e spinge l’allenatore a guardare direttamente in casa. La risposta può arrivare da Augusto Owusu, giovane centrocampista della Next Gen che durante l’estate ha avuto modo di lavorare con la prima squadra. Classe 2005, nato a Torino e cresciuto nel settore giovanile bianconero fin dall’età di sette anni, Owusu rappresenta uno dei migliori prodotti del vivaio juventino. Ora l’emergenza potrebbe offrirgli l’occasione di dare una svolta alla sua giovane carriera.