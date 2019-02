Juventus-Frosinone, le probabili formazioni

Ultimo appuntamento di campionato della Juventus prima dell'atteso ottavo di finale contro l'Atletico Madrid: venerdì sera all'Allianz Stadium arriva un Frosinone in ripresa. In vista della Champions, Massimiliano Allegri attuerà un turn over importante: probabile panchina per Cristiano Ronaldo, al suo posto Dybala giocherà nel tridente al fianco di Mandzukic e Bernardeschi.

In difesa i bianconeri recuperano Bonucci e Chiellini, ma solo uno giocherà dal 1', in fianco a Rugani. Spinazzola sostituirà lo squalificato Alex Sandro. A centrocampo Pjanic con Emre Can e Bentancur. Possibile nella ripresa l'ingresso di Matuidi per far rifiatare il bosniaco, sempre in vista del match contro gli spagnoli.

Il Frosinone confermerà invece l'undici che ha battuto sorprendentemente la Sampdoria domenica scorsa: l'unico dubbio in attacco, dove Pinamonti pienamente recuperato insidia l'accoppiata Ciofani-Ciano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Bernardeschi. Allenatore: Allegri

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, D. Ciofani. Allenatore: Baroni

SPORTAL.IT | 14-02-2019 10:00