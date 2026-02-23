Juventus, Galatasaray nella bufera per Osimhen e Icardi: l’inaspettato assist a Spalletti, ma è allarme Yildiz

Se Spalletti non ride, anche il collega Okan Buruk non se la passa bene dopo il ko in campionato col Konyaspor che ha fatto insorgere i tifosi e alimentato sospetti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Da Istanbul arriva un inaspettato assist a Spalletti in vista del ritorno del playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray che si giocherà mercoledì allo Stadium. Il ko in SuperLig dei campioni di Turchia ha fatto scoppiare una bufera che vede coinvolte le stelle di Okan Buruk: Osimhen e Icardi. Certo, i bianconeri sono chiamati a una mission impossible dopo il 5-2 dell’andata, ma, nonostante l’allarme Yildiz, ora la remuntada ha forse qualche chance in più di andare in porto.

Caos Galatasaray, cosa è successo dopo il ko in campionato

Novanta minuti possono cambiare tutto. Lo sa molto bene Okan Buruk, passato dalle stelle post manita alla Juventus alle stalle per la sconfitta in SuperLig col Konyaspor che può costare l’aggancio in vetta da parte dei cugini-rivali acerrimi del Fenerbahce.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se il tecnico è finito sott’accusa per scelte di formazione probabilmente influenzate dal ritorno di Champions allo Stadium, sono soprattutto Osimhen e Icardi ad agitare l’allenatore. A Istanbul la colonnina di mercurio registra temperature record che rendono rovente l’antivigilia del match con il palio un posto negli ottavi di finale.

Osimhen-Icardi, tensione alle stelle: ecco perché

A ricostruire cosa è successo nelle ultime ore in casa Galatasaray è il quotidiano turco Hürriyet. Si parte da Osimhen, che – a quanto pare – non ha ancora ricevuto gli stipendi di gennaio e febbraio. Tra i protagonisti del primo atto al Rams Park, il centravanti ex Napoli ha chiesto a Okan Buruk di essere risparmiato dalla partita col Konyaspor perché avvertiva dolore al ginocchio destro e non intendeva mettere a rischio la sua presenza con la Juventus.

Restano dubbi sulle condizioni del nigeriano che si è allenato in palestra durante la seduta di allenamento di ieri, ma nel frattempo è scoppiata la grana Icardi. L’allenatore ha esaudito la richiesta dell’attaccante mascherato, schierando titolare l’argentino ex capitano dell’Inter, che pure non era al meglio per via di problemi alla schiena e al collo. E, infatti, la sua partita col Konyaspor è durata un tempo, prima di arrendersi ai fastidi fisici, che – a questo punto – vanno attentamente monitorati. Insomma, Buruk corre il serio pericolo di avere i due calciatori a mezzo servizio o di non averli affatto.

Spalletti in ansia per Bremer e Yildiz

Sulla marcia d’avvicinamento della Juventus al match da dentro o fuori col Galatasaray pesa non solo il clima reso ancor più pesante dal brutto ko interno col Como, ma anche le condizioni di due elementi chiave come Bremer e Yildiz. Spalletti incrocia le dita e spera di averli a disposizione. Al momento, però, è impossibile sbilanciarsi.

Bremer, alle prese con un problema al flessore non serio ma da gestire, è costantemente sotto la lente dello staff medico bianconero. Yildiz, invece, preoccupa per la doppia botta a caviglia e polpaccio: anche in questo caso faranno la differenza le sensazioni dell’ultim’ora. Perché è vero che l’accesso agli ottavi di Champions vale milioni, ma è altrettanto vero che c’è un quarto posto tutt’altro scontato da raggiungere. E farlo senza i due calciatori più rappresentativi della rosa complicherebbe non poco i piani della Signora.