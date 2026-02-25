Juventus-Galatasaray: le formazioni ufficiali. Bremer, Yildiz, Osimhen: le scelte di Spalletti e Buruk

Allo Stadium il ritorno dei playoff di Champions League: bianconeri chiamati all'impresa dopo il 5-2 subito a Istanbul. Come giocheranno le due squadre

Missione remuntada. Tutto in 90’ o poco più: la Juventus è chiamata all’impresa contro il Galatasaray nel match di ritorno dei playoff di Champions League allo Stadium. Si parte dal 5-2 dell’andata a favore dei campioni di Turchia, un risultato che obbliga i bianconeri a una prestazione perfetta per accedere agli ottavi di finale. In palio un post tra le magiche 16, ma pure una cascata di milioni. Spalletti e Okan Buruk hanno sciolto le riserve su Bremer, Yildiz e Osimhen: le formazioni ufficiali.

Champions League, Juventus-Galatararay vale gli ottavi

Partita da dentro o fuori, all’Allianz Stadium. Dopo una fase campionato non proprio brillante, la Juventus si gioca l’accesso agli ottavi via playoff. Ma il primo atto al Rams Park di Istanbul ha visto la squadra di Spalletti crollare nella ripresa – anche a causa dell’espulsione di Cabal – sotto i colpi di un Galatasaray trascinato da un Osimhen versione assistman.

Nella giornata di ieri il centravanti nigeriano ex Napoli ha strizzato l’occhio alla Signora, ma non è il momento di pensare al futuro e al mercato. C’è un 5-2 da provare a ribaltare per lasciarsi alle spalle un periodo tutt’altro che positivo. In questo mese di febbraio, infatti, i bianconeri hanno vinto solo contro il Parma, poi un pareggio con la Lazio e ben quattro sconfitte, di cui le ultime tre di file contro Inter, Galatasaray e Como.

Bremer e Yildiz: le scelte di Spalletti

Spalletti potrebbe optare per il 4-3-3: tra i pali il contestato Di Gregorio dovrebbe lasciar spazio a Perin. Al centro della difesa è ballottaggio tra Bremer e Gatti per far coppia con Kelly: il brasiliano sarà utilizzato dal primo minuto solo se al 100%. Completeranno il pacchetto arretrato Kalulu e il jolly McKennie.

Da centravanti a terzino sinistro: l’americano gioca proprio dappertutto col tecnico di Certaldo. In mezzo al campo spazio a Koopmeiners, autore di una doppietta all’andata, Locatelli e Thuram. A Conceicao e Yildiz, recuperato, il compito di innescare David, preferito a Openda.

Osimhen titolare? La formazione del Galatasaray

Assente in campionato a causa di un fastidio al ginocchio destro, Osimhen ha smaltito il dolore e sarà regolarmente in campo nel 4-2-3-1 disegnato da Okan Buruk. Davanti a Cakir saranno impiegati Sallai, Sanchez, Bardakci e Jakobs.

Sara e Torreira, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, comporranno la linea mediana del Galatasaray, mentre a Yilmaz, Akgun e l’ex Napoli Noa Lang, scaricano da Conte a gennaio, spetterà rifornire il pericolo numero uno Osimhen.

Le probabili formazioni: