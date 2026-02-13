Juventus, il Galatasaray spaventa Spalletti: Icardi da record, Osimhen inedito. Maurito punge: “Una volta avevano leggende”

I turchi arrivano lanciatissimi alla sfida di Champions League contro i bianconeri: due assist dell’ex Napoli e tre reti dell’ex Inter valgono la manina contro l’Eyupspor. Spalletti è avvertito

Una sfida da non sottovalutare. Lo si sapeva prima e lo si percepisce ancora di più dopo che il Galatasaray si è sbarazzato con una manata dell’Eyupsport. Vittoria per 5-1 per la squadra di casa che continua a mettere in evidenza un attacco ricco di talento con la coppia Icardi-Osimhen che sembra più in forma che mai.

La netta vittoria contro l’Eyupspor

Non è mai semplice scendere in campo in campionato prima di una sfida di Champions così importante. Ma il Galatasaray in questa stagione sta affrontando la competizione domestica in modalità rullo compressore. E anche nella 22esima giornata della SuperLeague arriva una vittoria molto convincente. Il 5-1 rifilato all’Eyupspor è un’autentica prova di forza con la squadra di casa che trova il vantaggio dopo soli due minuti con Akgun. Poi comincia lo show personale di Mauro Icardi che trova il gol del raddoppio al 33’ e nella ripresa continua a mettere a soqquadro la difesa avversaria andando a segno per altre due volte. La formazione ospite prova a reagire con Altunbas ma l’autorete di Onguenè chiude definitivamente la contesa.

Mauro Icardi continua a macinare gol, per lui è la seconda tripletta nel campionato turco dopo quella messa a segno contro il Kayserispor nell’aprile del 2023. Ma l’argentino non è l’unico pericolo visto che si è visto anche un super Victor Osimhen, stavolta non nei panni del finalizzatore ma dell’uomo assist.

Icardi ha ancora fame

Una prestazione quella di Mauro Icardi che dimostra che Mauro Icardi ha ancora fame e voglia di vittorie. Il Galatasaray ha già dimostrato di poter essere una mina vangante anche in Champions League. E ora lo sguardo sembra puntato proprio sulla sfida con la Juventus: “L’obiettivo da inseguire è sempre quello della vittoria. Ovviamente il mio lavoro è quello di fare i gol e sono contento di aver messo a segno un nuovo record. Penso che la cosa più importante sia stata quella di aver approcciato molto bene la partita. Simo molto contenti per come stanno andando le cose e oggi abbiamo dimostrato di poter essere pronti per la partita contro la Juventus”. Ma l’ex giocatore dell’Inter sembra anche lanciare una piccola frecciata alla squadra che lo aveva seguito anche sul mercato qualche settimana fa: “Contro la Juventus ho segnato tanti gol quando giocavo in Italia. Ma allora avevano delle leggende, ora hanno giocatori diversi. I nostri tifosi trasformeranno questo posto in un inferno”.

Galatasaray-Juve: sfida ad altissima tensione

L’arrivo a Torino di Luciano Spalletti ha completamente cambiato le prospettive della Vecchia Signora. Dopo l’era Tudor, i bianconeri sembrano aver ritrovato uno spirito completamente diverso. La Champions rappresenta un obiettivo importante e il Galatasaray è un avversario molto complicato da affrontare soprattutto nel match in trasferta. Ma ora i pensieri di Spalletti sono tutti rivolti alla sfida di campionato contro l’Inter che potrebbe definire le ambizioni della Juve per quest’ultima parte del campionato.