L'impulsività di Kelly ha un costo sproporzionato, i paradossi di VAR e protocollo sul rosso di Juve-Galatasaray

Determinazione fino alla fine, ma pure stanchezza e un episodio che incide comunque sul punteggio proprio quando sembrava possibile l'impresa e ribaltare il 5-2 dell'andata

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Imputare un eccesso di ingenuità, da parte di Kelly, è possibile ma non probabile nel quadro dell’episodio che ha mutato lo stato delle cose in Juventus-Galatasaray. Con i se non si accantonano i risultati positivi con la medesima certezza assoluta, la sicurezza di un match lontano dalle dinamiche playoff: un nulla può cambiare l’indirizzo della partita, più è delicata. Quindi l’espulsione di Kelly incide, è l’episodio decisivo quanto il più controverso del ritorno di uno spareggio che ha deciso l’addio alla Champions.

L’impulsività di Kelly, la Juve punita due volte

L’impulsività di Kelly è prossima al coraggio quando ipotizza un risvolto minaccioso e interviene su Yilmaz, anche se già ammonito, il difensore della Juventus avrebbe potuto muoversi con maggiore cautela e attenzione. Nel ricadere, si evince dal rivedere le immagini, il difensore va sulla caviglia dell’esterno offensivo del Galatasaray. La percezione, anche a velocità rallentata, è che non avvenga in maniera volontaria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che cosa accade dopo? L’arbitro estrae il giallo e, quindi, il rosso ma viene richiamato dal VAR all’on field review. Da qui il dubbio sulla situazione a tratti davvero paradossale. L’arbitro toglie il giallo? No, non si potrebbe. Il direttore di gara viene richiamato per estrarre direttamente il cartellino rosso. Lo sconcerto è la conseguenza di questa specifica variazione sul tema, posto lo slancio eccessivo di Kelly e l’impatto non contemplato sui compagni.

L’opinione di Calvarese

“Non fa nulla per fare fallo, salta in aria per cercare di prendere il pallone. In caduta striscia il polpaccio. Se va al VAR, deve uscirne con una decisione corretta. Io faccio fatica a vedere un rosso diretto, per me non lo è. Io non sono d’accordo, va bene che la caviglia si piega, ma non c’è attitudine e intensità nel fallo”. quanto abbiamo riportato pronunciato da Calvarese a Amazon Prime nella nostra moviola.

In effetti, l’arbitro Joao Pinheiro mostra il cartellino giallo a Kelly, il secondo ma è il VAR a richiamarlo posto che il protocollo non discute il doppio giallo. Le immagini registrano un vociare di sottofondo nello stadio: l’intervento è per inasprire la sanzione e punire il difensore con il rosso diretto per un gesto che, a rivedere, pare non voluto.

Il caso Kalulu e l’ipotesi del cambio protocollo VAR

Come accaduto nel caso Kalulu-Bastoni, in sala VAR non è possibile revisionare un secondo cartellino giallo perché questa casistica non è contemplata dal regolamento attuale. Il prossimo 28 febbraio, infatti, si terrà l’assemblea annuale dell’IFAB, ovvero l’organo legiferante per quanto riguarda il pallone e all’ordine del giorno ci sarebbe l’ipotesi di modificare il protocollo VAR con la possibilità di revisione sul secondo cartellino giallo.

In caso di via libera, il cambio di rotta diverrà effettivo a partire dai Mondiali nordamericani in programma la prossima estate.

L’intervento da VAR, infatti, è previsto soltanto nei casi di modifica di colore del cartellino da giallo a rosso o viceversa, ma non per cancellare la seconda ammonizione e, di conseguenza, evitare l’espulsione.

Spalletti gelato

Spalletti resta di stucco, si legge un labiale, poi, che apre e accende la discussione e il giocatore bianconero sembra stupito il doppio per una sanzione severissima rispetto a quella che pareva già un eccesso di zelo. In sintesi: Kelly ammonito per un fallo su Gabriel Sara ed espulso dopo controllo Var per contatto molto dubbio con Yilmaz.

Si paga un prezzo alto, stavolta. Chiudiamo con un solo se: fossero rimasti in 11 fino alla conclusione dei tempi regolamentari, la Juventus avrebbe segnato il quarto gol utile alla qualificazione e i turchi avrebbero trovato le due reti dopo i 90′ regolamentari?

Registrati a Virgilio Sport per partecipare al sondaggio Se non lo sei ancora, bastano pochi click (ed è totalmente gratuito) Registrati Hai già un profilo? Accedi