Juventus-Galatasaray, moviola: l’arbitro le sbaglia tutte contro i bianconeri, che polemiche

La prova dell’arbitro Pinheiro all’Allianz Stadium nel ritorno dei playoff di Champions analizzata al microscopio dal talent di Prime Calvarese

Una beffa che lascerà pesanti strascichi quella subìta dalla Juve, che esce ai playoff di Champions ai supplementari dopo aver sfiorato l’impresa col Galatasaray. I bianconeri hanno parecchio da recriminare, ecco cosa è successo.

Juve-Galatasaray, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ discussione accesa tra Osimhen e Gatti, l’arbitro richiama i due ma senza estrarre cartellini. Primo giallo al 14′ ed è per un nervoso Osimhen per un intervento duro su McKennie. Al 24′ ammonito anche Kelly. Secondo giallo per i bianconeri a 31′ ed è per Yildiz che frena la ripartenza di Sallai. Scena capovolta al 34′ quando è Sallai che placca il turco: giallo anche per lui.

La protesta dei bianconeri

Nessun dubbio sul rigore concesso alla Juventus: fallo netto su Thuram da parte di Torreira e Locatelli al 37’segna. Al 41′ ribolle lo Stadium: Osimhen, già ammonito in precedenza per un brutto intervento su McKennie, resta a terra un paio minuti dopo essere stato toccato da Koopmeiners. Protesta anche la panchina bianconera, col terzo portiere Pinsoglio ammonito da Pinheiro. Prima del riposo, all’ennesima perdita di tempo del Galatasaray, Spalletti protesta: “Si va via, si va via“, le parole del tecnico al quarto uomo.

Il rosso diretto a Kelly

A inizio secondo tempo l’episodio che cambia la storia del match. Kelly salta e nell’atterrare colpisce fortuitamente a metà campo Baris Yilmaz sul polpaccio: l’arbitro estrae il secondo giallo, ma poi viene richiamato al monitor dal Var. E scatta il rosso diretto. Juve incredula..

Al 56′ Gatti va a terra in area dopo una gomitata di Bardakci, nessun fischio né richiamo al Var. Al 60′ giallo per Sara che entra in ritardo su Conceicao. La Juve chiude la gara sul 3-0 e guadagna i supplementari ma agli ottavi ci va il Galatasaray dopo il 3-2 finale.

La moviola di Calvarese

Sul rosso diretto a Kelly, intervenuto durante la telecronaca di Amazon Prime Video, Gian Paolo Calvarese non ha nascosto i dubbi sulla decisione: “Non fa nulla per fare fallo, salta in aria per cercare di prendere il pallone. In caduta striscia il polpaccio. Se va al VAR, deve uscirne con una decisione corretta. Io faccio fatica a vedere un rosso diretto, per me non lo è. Io non sono d’accordo, va bene che la caviglia si piega ma non c’è attitudine e intensità nel fallo”

Chi è l’arbitro Pinheiro

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Juve-Galatasaray, nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali.

In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club. E’ stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine.

I precedenti tra le due squadre

Nei 7 precedenti tra le due squadre i bianconeri hanno vinto una volta sola, 3 i pareggi e 3 le sconfitte

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia con Gonçalves IV uomo, il polacco Kwiatkowski al Var e il francese Brisard all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Osimhen, Kelly, Yildiz, Sallai, Sara, espulso Kelly.