Juventus, il Galatasaray su Koopmeiners, ma Spalletti vuole rilanciarlo: e scoppia il caos sul web

Secondo la Gazzetta dello Sport la società turca sarebbe ancora interessata all'olandese, che si troverà di fronte domani nel ritorno dei play off di Champions League: e i tifosi bianconeri sono entusiasti

Evidentemente quella doppietta siglata nel primo tempo deve aver lasciato il segno, in Turchia: perché sembra che Teun Koopmeiners sarebbe ancora nel mirino del Galatasaray.

Koopmeiners piace al Galatasaray

Quei due gol nel primo tempo avevano illuso la Juventus, nella partita di andata finita poi 5-2 per i giallorossi, ma l’interesse della formazione turca per l’olandese non è nuovo. Già durante il mercato del gennaio il giocatore aveva rifiutato l’ipotesi di un trasferimento per continuare a giocarsi le sue carte a Torino, anche dietro imbeccata dello stesso Spalletti.

Juventus, Koopmeiners sacrificabile

Ma che l’ex Atalanta sia sul banco dei “sacrificabili“, è cosa arcinota: tutto sta a capire chi vorrà accollarsi tale spesa. Teun Koopmeiners venne pagato circa 50 milioni, firmando un contratto quinquennale: per non generare una minusvalenza a bilancio, andrebbe venduto a circa 30 milioni, dopo due anni in bianconero. Ma appare difficile ipotizzare che qualcuno possa spendere una simile cifra per un calciatore mai decisivo, che ha siglato pochissimi gol e che è stato arretrato in difesa da Spalletti dopo l’evidente retrocessione nelle gerarchie del centrocampo bianconero.

Koopmeiners, il Galatasaray osserva

Eppure, come riporta la Gazzetta dello Sport, la doppietta dell’olandese nella gara d’andata dello spareggio di Champions è stato un segnale che il club turco ha colto come conferma ultima per riorganizzare l’assalto, mentre per la Juve potrebbe rivelarsi l’ennesima illusione di un ritorno ai livelli top. Ecco che il ritorno della sfida play off di Champions potrebbe rivelarsi l’occasione giusta, per la società di Istanbul, di osservare nuovamente da vicino il giocatore.

Spalletti crede ancora in Koopmeiners

Fermo restando che Spalletti sta studiando la strategia migliore per farlo rendere al meglio, di qui alla fine della stagione. Va detto anche che, dopo le prime buone uscite come braccetto difensivo sinistro, Koopmeiners ha destato perplessità anche il quel ruolo: nell’ultima partita persa in casa contro il Como, infatti, ha attivamente partecipato alla frittata del primo gol, facendosi saltare facilmente da Vojvoda.

Koopmeiners, l’ironia del web

La notizia di un possibile passaggio di Koopmeiners al Galatasaray scatena l’ironia dei tifosi della Juventus sul web. Come Luigi: “Scambio con Osimhen subito”. O Daniela: “ce lo porto io con la mia macchina e gratis….fosse vero!”. Allo stesso modo Giovani: “Manda un altro certificato medico Koop dai”. Nicolò aggiunge: “Glielo porto a piedi io”. Così come Giuseppe: “Magari. Ve lo portiamo in braccio fino a Istanbul”. E Mario conclude: “Regalatelo basta che se lo prendano”.