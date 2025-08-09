Juventus, Gatti: i motivi del no al Napoli e a Conte e il consiglio a Vlahovic

La tentazione partenopea allontanata per motivi sentimentali e familiari. Il difensore si veste da leader e come tale ha un consiglio per il serbo

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Federico Gatti è pronto a legarsi alla Juventus fino al 203o. Il rinnovo di contratto verrà ufficializzato al rientro della squadra a Torino. In questo momento i bianconeri sono in ritiro in Germania nel tentativo di preparare al meglio la nuova stagione. Per il difensore il prolungamento non è stato un atto scontato: l’interesse del Napoli c’è stato ed è stato concreto. Alla fine a prevalere sono stati il cuore e le esigenze familiari che lo blindano a Torino.

Tentazione Napoli ma futuro a Torino

Futuro a Torino mai in discussione. La racconta così, Federico Gatti, dal ritiro di Herzogenaurach. Ma è una bugia che non regge, anche perché lo stesso diretto interessato spiega quanto sia stato vicino al trasferimento al Napoli. Negli scorsi mesi, infatti, il rinnovo con la Juventus era in salita e l’ipotesi di accettare la corte dei campioni d’Italia è stata presa in considerazione dal centrale piemontese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Mi ha fatto tanto piacere l’interessamento di un top allenatore mondiale come Conte e del ds Manna – la confessione del 27enne di Rivoli – . Li ringrazio perché mi volevano a Napoli. Ma io ho preferito seguire il cuore. La Juventus è una famiglia e Torino è casa mia, sono cresciuto qui. Diciamo che la scelta è stata abbastanza facile“.

Punto fermo della Juve di Tudor

La verità che è proprio la spinta dei partenopei ha indotto la Juventus ad accelerare sul fronte Gatti. In una fase di transizione, come quella che sta vivendo attualmente la Vecchia Signora, è fondamentale aggrapparsi a qualche pilastro. E in difesa, con Bremer e Kalulu, il centrale rivolese rappresenta un punto fermo per Igor Tudor. La mossa rinnovo, tuttavia, non ha convinto appieno i tifosi, già scossi dal passaggio da Cristiano Giuntoli a Damien Comolli.

Salvate il soldato Dusan: il consiglio di Gatti

Ora che il suo futuro è stato stabilito, con un rinnovo fino al 2030 solamente da ufficializzare, Federico Gatti è pronto a candidarsi a leader del nuovo corso juventino. E da capitano in pectore, il difensore dispensa consigli a compagni di squadra che stanno vivendo un momento difficile come Dusan Vlahovic. “Dusan è maturo per prendere le proprie decisioni – spiega Gatti – . Io ovviamente spingo affinché lui resti qua perché è un amico e un giocatore importante, però non mi intrometto in questi discorsi“.