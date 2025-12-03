Juve, Gatti e Vlahovic si operano: i tempi di recupero. Dusan rompe il silenzio, il piano anti-Napoli di Spalletti

Spalletti si appresta ad affrontare il suo recente passato tinto d’azzurro senza due pedine preziose: Gatti e Vlahovic. Entrambi i calciatori della Juventus saranno operati nella giornata di giovedì 4 dicembre: i tempi di recupero, soprattutto per l’attaccante serbo che ha rotto il silenzio sui social, sono lunghi. L’ex ct pensa al piano anti-Napoli: dopo l’intuizione di Koopmeiners come braccetto sinistro della difesa a 3, ecco che cosa ha in mente contro la squadra che ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33 anni d’attesa.
- Juventus, Gatti e Vlahovic sotto i ferri
- Quando rientreranno, Dusan rompe il silenzio
- Spalletti in emergenza col Napoli: il piano
Juventus, Gatti e Vlahovic sotto i ferri
Le lacrime di Dusan, poi la sentenza di Spalletti al termine della sfida col Cagliari: “Si è stirato”. Gli esami strumentali hanno confermato le sensazioni a caldo del calciatore: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro.
Come riferito da Sky, il centravanti ex Fiorentina sarà operato domani pomeriggio a Londra, mentre Gatti, che ha riportato una lesione mediale al menisco destro, finirà sotto i ferri sempre nella giornata di domani, ma di mattina, a Lione. A realizzare l’intervento sarà il professor Sonnery-Cottet, che ha già operato Bremer due volte e Cabal.
Quando rientreranno, Dusan rompe il silenzio
“See you soon”. Ci vediamo presto. Così Vlahovic ha rotto il silenzio su Instagram facendo il pieno di like. I tifosi non vedono l’ora di rivederlo in campo e ne approfittano per esortarlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026. Ma dovranno pazientare non poco. Già, i tempi di recupero sono lunghi.
Lo dimostra Lukaku, che pure ha riportato una lesione di alto grado: infortunatosi ad agosto, non è ancora pronto. L’infortunio subito a Cagliari costringerà il 25enne di Belgrado a restare fermo ai box dai tre ai quattro mesi, ma una schiarita la si avrà soltanto dopo l’intervento e durante la riabilitazione. Anche il 2025 di Gatti si è chiuso anzitempo: il difensore rientrerà solo tra un mese e un mese e mezzo, per cui salterà almeno sei partite.
Spalletti in emergenza col Napoli: il piano
Luciano Spalletti fa ritorno nello stadio in cui ha stravinto uno storico scudetto, ma da avversario. E non ci arriva certo in condizioni ideali, per via dell’emergenza che sta decimando la Signora. Chi sostituirà Vlahovic? E come giocherà la Juventus contro Conte? Fino alla riapertura del mercato, che dovrà portare in dote un centrale e un regista, nessuna rivoluzione tattica: avanti col 3-4-2-1.
Con Bremer ancora disponibile, Koopmeiners sarà confermato nel terzetto difensivo con Kelly e Kalulu. Conceicao più di Zhegrova e Miretti con l’intoccabile Yildiz sulla trequarti. In attacco il tecnico bianconero sembra orientato a preferire il canadese David a Openda.