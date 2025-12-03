Juve, Gatti e Vlahovic si operano: i tempi di recupero. Dusan rompe il silenzio, il piano anti-Napoli di Spalletti

Alle porte il big match del Maradona contro il Napoli, che l'ex Spalletti affronterà senza due pedine fondamentali: la strategia di Lucio per fermare Conte

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Spalletti si appresta ad affrontare il suo recente passato tinto d’azzurro senza due pedine preziose: Gatti e Vlahovic. Entrambi i calciatori della Juventus saranno operati nella giornata di giovedì 4 dicembre: i tempi di recupero, soprattutto per l’attaccante serbo che ha rotto il silenzio sui social, sono lunghi. L’ex ct pensa al piano anti-Napoli: dopo l’intuizione di Koopmeiners come braccetto sinistro della difesa a 3, ecco che cosa ha in mente contro la squadra che ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33 anni d’attesa.

Juventus, Gatti e Vlahovic sotto i ferri

Le lacrime di Dusan, poi la sentenza di Spalletti al termine della sfida col Cagliari: “Si è stirato”. Gli esami strumentali hanno confermato le sensazioni a caldo del calciatore: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come riferito da Sky, il centravanti ex Fiorentina sarà operato domani pomeriggio a Londra, mentre Gatti, che ha riportato una lesione mediale al menisco destro, finirà sotto i ferri sempre nella giornata di domani, ma di mattina, a Lione. A realizzare l’intervento sarà il professor Sonnery-Cottet, che ha già operato Bremer due volte e Cabal.

Quando rientreranno, Dusan rompe il silenzio

“See you soon”. Ci vediamo presto. Così Vlahovic ha rotto il silenzio su Instagram facendo il pieno di like. I tifosi non vedono l’ora di rivederlo in campo e ne approfittano per esortarlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026. Ma dovranno pazientare non poco. Già, i tempi di recupero sono lunghi.

Lo dimostra Lukaku, che pure ha riportato una lesione di alto grado: infortunatosi ad agosto, non è ancora pronto. L’infortunio subito a Cagliari costringerà il 25enne di Belgrado a restare fermo ai box dai tre ai quattro mesi, ma una schiarita la si avrà soltanto dopo l’intervento e durante la riabilitazione. Anche il 2025 di Gatti si è chiuso anzitempo: il difensore rientrerà solo tra un mese e un mese e mezzo, per cui salterà almeno sei partite.

Spalletti in emergenza col Napoli: il piano

Luciano Spalletti fa ritorno nello stadio in cui ha stravinto uno storico scudetto, ma da avversario. E non ci arriva certo in condizioni ideali, per via dell’emergenza che sta decimando la Signora. Chi sostituirà Vlahovic? E come giocherà la Juventus contro Conte? Fino alla riapertura del mercato, che dovrà portare in dote un centrale e un regista, nessuna rivoluzione tattica: avanti col 3-4-2-1.

Con Bremer ancora disponibile, Koopmeiners sarà confermato nel terzetto difensivo con Kelly e Kalulu. Conceicao più di Zhegrova e Miretti con l’intoccabile Yildiz sulla trequarti. In attacco il tecnico bianconero sembra orientato a preferire il canadese David a Openda.