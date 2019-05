Juventus gelata, un obiettivo di mercato annuncia il proprio futuro

In attesa dell’agognato incontro tra il presidente Andrea Agnelli e Max Allegri, l’attenzione dei tifosi della Juventus, vista la stagione ormai agli sgoccioli, si sta per spostare sul mercato.

Il già certo arrivo dello svincolato Aaron Ramsey sarà ovviamente solo il primo di una serie di rinforzi mirati per rendere più competitiva la squadra anche a livello europeo. Rinforzi magari da concordare con l’allenatore, una volta che sarà tutto più chiaro, ma uno come Nicolò Zaniolo metterebbe tutti d’accordo.

Il centrocampista toscano, una delle rivelazioni della Roma e dell’intero campionato, al netto di un calo di rendimento nella seconda parte di stagione, piace a tutti, Juve compresa, ma sembra avere già scelto il proprio futuro.

Intervenuto ad un forum del 'Corriere dello Sport', il centrocampista si è detto pronto a rinnovare con i giallorossi: "Ho ancora altri quattro anni di contratto, mi vedo qui in futuro. Logico che ricevere le lusinghe di altre società fa piacere, ma sono pronto a firmare il rinnovo perché qui sono felice. Sarei contento di rimanere".

Zaniolo ha poi confessato il rimpianto più grande della stagione della Roma, prima di parlare dell’addio di Daniele De Rossi, annunciato in conferenza dallo stesso capitano uscente dei giallorossi, che lascerà a fine campionato dopo 17 stagioni in prima squadra: “Quel goal preso a Genova che ci ha impedito di conquistare tre punti importanti, adesso possiamo solo vincere e sperare"

"Perdere un giocatore e un capitano così nello spogliatoio sarà pesante. Io posso solo ringraziarlo perché mi ha accolto e mi ha trattato alla Roma come un figlio. Oggi qualche lacrima mi è scesa perché Daniele anche oggi ha dimostrato quanto conta per questa città e per questa società. Lui è un leader sia in campo che fuori, è una grandissima persona".

