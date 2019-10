Juventus-Genoa 2019-2020, probabili formazioni

Juventus in campo mercoledì sera alle 21 contro il Genoa: Sarri ritrova Cristiano Ronaldo, che verrà schierato in attacco con Dybala. Higuain, uscito acciaccato dalla partita con il Lecce, dovrebbe partire dalla panchina.

Pjanic ko, al suo posto in regia ci sarà Bentancur: con lui Khedira e Rabiot. In difesa Bonucci dovrebbe rifiatare, per il suo posto ballottaggio tra Demiral e Rugani. De Ligt dal 1'. Anche Alex Sandro verso la panchina: c'è Danilo. In porta Buffon.

Dubbio in difesa per Thiago Motta: Ghiglione favorito su Biraschi. In attacco tridente Kouamé, Pinamonti e Gumus.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. All.: Sarri.

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Cassata, Radovanovic; Kouamè, Pinamonti, Gumus. All.: Motta

SPORTAL.IT | 29-10-2019 11:41