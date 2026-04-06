Juventus-Genoa, formazioni ufficiali: Spalletti osa, le scelte in porta tra Di Gregorio e Perin e in attacco tra David e Boga

Penultima gara del turno pasquale di serie A succosa all’Allianz Stadium. La Juventus contro il Genoa cerca riscatto dopo il pari col Sassuolo, mentre il Grifone vuole reagire al KO interno con l’Udinese. Le formazioni ufficiali.
- Come arrivano Juventus e Genoa alla sfida
- Le scelte di Spalletti e De Rossi
- Le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa
Come arrivano Juventus e Genoa alla sfida
La Vecchia Signora non può più fare passi falsi se non vuole distaccarsi dalla zona Champions, poiché il Como è un ostacolo serio. Madama ha rallentato la propria corsa verso un posto nella prossima Champions League, inciampando nelle scorso turno all’Allianz Stadium con il Sassuolo: un pareggio che può costare caro visto che ha permesso alla squadra di Fabregas di allungare in classifica. Il Genoa deve rispondere dopo la sconfitta rimediata a Marassi contro l’Udinese nel turno precedente prima della sosta: mancano ancora otto giornate e vanno messi in cascina altri punti per stare tranquilli.
Le scelte di Spalletti e De Rossi
Spalletti si affiderà al 3-4-2-1: in porta c’è Perin e non Di Gregorio. In difesa spazio a Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra McKennie, in mezzo Locatelli e Thuram, a sinistra si muoverà Cambiaso. Sulla trequarti Conceicao e Yildiz con David centravanti preferito a Boga. De Rossi non avrà a disposizione Norton-Cuffy, infortunatosi con l’Under 21 inglese. Ellertsson giocherà a destra mentre Frendrup e Malinovskyi saranno i centrali. In difesa davanti a Bijlow invariato il reparto formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez
Le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa
Queste le formazioni ufficiali di Juve-Genoa
Juventus (3-4-2-1): (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore Spalletti
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi
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