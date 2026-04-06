Juventus-Genoa, formazioni ufficiali: Spalletti osa, le scelte in porta tra Di Gregorio e Perin e in attacco tra David e Boga

Il tecnico bianconero vuol tornare al successo dopo il pareggio interno col Sassuolo e rilancia David, De Rossi senza l'infortunato Norton-Cuffy

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Penultima gara del turno pasquale di serie A succosa all’Allianz Stadium. La Juventus contro il Genoa cerca riscatto dopo il pari col Sassuolo, mentre il Grifone vuole reagire al KO interno con l’Udinese. Le formazioni ufficiali.

Come arrivano Juventus e Genoa alla sfida

La Vecchia Signora non può più fare passi falsi se non vuole distaccarsi dalla zona Champions, poiché il Como è un ostacolo serio. Madama ha rallentato la propria corsa verso un posto nella prossima Champions League, inciampando nelle scorso turno all’Allianz Stadium con il Sassuolo: un pareggio che può costare caro visto che ha permesso alla squadra di Fabregas di allungare in classifica. Il Genoa deve rispondere dopo la sconfitta rimediata a Marassi contro l’Udinese nel turno precedente prima della sosta: mancano ancora otto giornate e vanno messi in cascina altri punti per stare tranquilli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le scelte di Spalletti e De Rossi

Spalletti si affiderà al 3-4-2-1: in porta c’è Perin e non Di Gregorio. In difesa spazio a Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra McKennie, in mezzo Locatelli e Thuram, a sinistra si muoverà Cambiaso. Sulla trequarti Conceicao e Yildiz con David centravanti preferito a Boga. De Rossi non avrà a disposizione Norton-Cuffy, infortunatosi con l’Under 21 inglese. Ellertsson giocherà a destra mentre Frendrup e Malinovskyi saranno i centrali. In difesa davanti a Bijlow invariato il reparto formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez

Le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa

Queste le formazioni ufficiali di Juve-Genoa

Juventus (3-4-2-1): (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore Spalletti

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi

Clicca qui per seguire in diretta la gara