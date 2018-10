Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Dopo otto successi consecutivi la Juventus vuole conquistare il nono. Ma il Genoa non sarà un cliente facile, vuoi perché al centro del suo attacco ha Piatek, il polacco che sta segnando a raffica, vuoi perché il presidente Preziosi ha deciso di cambiare allenatore, dando l’ennesimo benservito a Davide Ballardini per richiamare in panchina Ivan Juric.

Tra i bianconeri, come gli capita spesso, Massimiliano Allegri avrà l’imbarazzo della scelta: il tecnico toscano sa che in settimana ci sarà poi da affrontare in Champions League il Manchester United e potrebbe quindi farsi condizionare in tale senso. E’ comunque probabile l’impiego fin dal primo minuto di Douglas Costa, tornato a disposizione dopo avere scontato la lunga squalifica inflittagli per l’espulsione rimediata contro il Sassuolo.

Squadre in campo alle 18 di sabato all’Allianz Stadium.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Mandzukic

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Lisandro Lopez, Criscito; Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Kouamè, Piatek

SPORTAL.IT | 19-10-2018 09:35