Juventus-Genoa, moviola: dubbi sul primo gol e sul rigore, il giallo del bigliettino a Di Gregorio

La prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Allianz Stadium nel match della 31esima di serie A analizzato al microscopio dal talent di Dazn Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata complessa per l’arbitro Massa che però se l’è cavata abbastanza bene, anche con l’aiuto del Var, in Juve-Genoa. Vediamo che è successo.

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Juventus-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ il gol di Bremer che di testa, grazie anche a una deviazione di Vasquez. batte Bijlow e porta subito in vantaggio i bianconeri. Protesta il Genoa per una possibile spinta precedente dello stesso Bremer su Colombo, che nell’occasione rimane a terra nell’area genoana, perdendo sia la scarpa che la marcatura dell’avversario: sembra un semplice contrasto aereo tra i due, l’arbitro convalida la rete. Primo giallo al 13′ per Locatelli che spende il fallo per contenere Messias. Al 16′ segna anche McKennie, tutto buono.

Giallo pesante per McKennie

Al 25′ entrata in ritardo di McKennie su Vasquez. Giallo per il centrocampista bianconero che era diffidato e salterà la prossima delicata sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Al 51’ ammonito Frendrup che trattiene per la maglia Locatelli e lo fa cadere. Al 72’ ammonito Bremer per un fallo proprio al limite dell’area su Martin.

Il rigore col Var, Di Gregorio super

Il Genoa chiede il rigore, c’è un lungo check del Var per trovare l’immagine giusta, l’arbitro viene richiamato all’on field review e la sentenza è che il fallo è dentro l’area. Rigore che Di Gregorio para allo stesso Martin, ripetendosi sulla successiva girata del giocatore genoano. Prima del penalty Pinsoglio ha portato un bigliettino al portiere della Juve, che era subentrato al posto dell’infortunato Perin, che evidentemente è stato decisivo.

Al 78’ ammonito Thuram che entra da dietro su Baldanzi, anche questo al limite dell’area ma decisamente fuori dai 16 metri. Dopo il recupero la partita finisce con il successo per 2-0 della Juventus.

La moviola di Marelli

Sul rigore concesso al Genoa ha chiarito tutto l’esperto di Dazn, Luca Marelli: “Il Var ha controllato se il fallo è stato commesso sulla riga o fuori, ha trovato l’immagine che evidenzia come l’intervento sia siato sulla riga, quindi è rigore, il giallo è per imprudenza, quindi resta senza essere depenalizzato”.

Il parere di Calvarese

Anche l’esperto di Prime, l’ex arbitro Calvarese, ha detto la sua sui social: “Due casi simili, ma dall’esito opposto, nel giro di pochi minuti in Juventus-Genoa. Prima il fallo di Bremer su Martìn. Massa fischia punizione dal limite e ammonisce il brasiliano. Ma dopo il check, con overrule, il VAR corregge la sua decisione: il fallo è avvenuto sulla linea dell’area di rigore, è penalty. Il provvedimento disciplinare resta, perché non si tratta di azione promettente bensì di intervento “reckless”, imprudente. Passano pochi minuti e Thuram interviene su Baldanzi al limite dell’area. Alcuni calciatori del Genoa, memori di quanto accaduto poco prima, chiedono nuovamente la conversione in rigore: ma correttamente viene confermata la decisione iniziale”.

Chi è l’arbitro Massa

Quarantuno anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Juve-Genoa- è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla seconda alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Massa in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese, poi il big match Roma-Inter, Pisa-Lazio e Roma-Napoli. Ultima uscita in A in Como-Roma.

I precedenti con le due squadre

Terzo incrocio di campionato fra la Juventus e Davide Massa. L’arbitro della Sezione AIA di Imperia, infatti, era in campo in occasione delle trasferte a Bologna, vittoria per 1-0, e Cagliari, sconfitta per 0-1. In assoluto nei precedenti 18 vittorie bianconere, 7 pareggi, 3 sconfitte. Con il Grifone 17 incroci con 4 vittorie, 8 pari, 5 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Trincheri con Marchetti IV uomo, Paterna al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Locatelli, McKennie, Frendrup, Bremer, Thuram.