Juventus, giallo Adrien Rabiot: bianconeri irritati

In casa Juventus è spuntato il giallo Adrien Rabiot: secondo il Corriere dello Sport è ancora in Francia e non avrebbe ancora comunicato i suoi programmi alla società, che dal canto suo non avrebbe gradito questo comportamento.

Anche Gonzalo Higuin non si è ancora recato a Torino: il Pipita, che è in Argentina con la madre malata, si è preso del tempo e non tornerà prima del 15 maggio. Recentemente il papà del centravanti bianconero ha attaccato chi ha criticato il figlio: "Ci sono giocatori che sono molto criticati, credo che certa gente sia stupida. Passano l'intera giornata ad attaccare e creare meme. Non si sa chi siano, chi attacca in rete è così codardo che si rende ridicolo. E' povera gente, perde tempo".

Jorge ha anche detto la sua sul possibile ritorno al River Plate: "Non è ancora il momento. Ha ancora un anno di contratto con la Juve e lo vuole rispettare. Non voglio neanche parlarne adesso perché per il momento si tratta soltanto di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River" ha detto a TNT Sports.

Intanto nella giornata di sabato alla Continassa si sono allenati Pjanic, Bonucci, Cuadrado, Bernardeschi, Chiellini, De Sciglio, Bentancur, Ramsey e Dybala. Venerdì la Joya si era sottoposta ai test fisici al J Medical: visite mediche approfondite, durate oltre due ore, che hanno evidenziato il buon stato di salute del giocatore, che si è allenato a casa nelle scorse settimane e ha fatto registrare risultati confortanti, in linea con quelli dei compagni di squadra.

Per tutti lavoro in campo, doccia nella camera personale del JHotel e ritorno a casa secondo le norme stabilite dalla Juventus per contrastare il Coronavirus. Nei prossimi giorni riprenderanno le sessioni anche per Ronaldo, Matuidi, De Ligt, Khedira, Alex Sandro, Douglas Costa e Danilo.

SPORTAL.IT | 10-05-2020 12:56