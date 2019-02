Juventus, giallo Allegri: la mossa a sorpresa del tecnico

Massimiliano Allegri ha cancellato tutti i suoi profili social. Dalla mattinata di giovedì, la sua pagina Instagram e il suo profilo Twitter nelle quali postava commenti al termine di ogni partita della Juventus non esistono più.

Finora non sono arrivate spiegazioni ufficiali sulla brusca decisione del mister bianconero, che si è sempre distinto a livello comunicativo sui social rispetto agli altri allenatori della serie A: Allegri era molto presente e aveva coniato anche alcuni hashtag di tendenza come il #fiuuu seguito a una partita del 2014 contro l'Olympiakos.

"20 giorni. 20 giorni per essere pronti a una sfida da vivere, e vincere, tutti assieme. Fino alla fine", era stato il tweet seguito alla sfida persa contro l'Atletico Madrid, a cui molti tifosi avevano risposto con insulti e critiche per il suo operato. E' possibile che sia per questa ragione che il mister toscano abbia deciso di darci un taglio, per ritrovare la serenità in vista della partita più importante della stagione contro i colchoneros nella gara di ritorno all'Allianz Stadium.

Probabilmente Allegri spiegherà sabato, nella conferenza stampa della vigilia del big match con il Napoli, la sua mossa.

Negli ultimi giorni si sono rincorse le supposizioni sul suo futuro: c'è chi lo vede in Premier, tra questi anche il suo ex maestro Giovanni Galeone. "Al di là di come andrà l'avventura in Champions penso che la sua avventura alla Juve sia finita. L'anno scorso poteva andare al Chelsea, all'Arsenal, al Manchester United e al Real Madrid: ha rifiutato per provare a vincere la Champions con la Juve quest'anno. Se non la vince, per me, non è un gran fallimento. Non è che perchè prendi CR7 vincerai di sicuro. Se andrà in Premier il prossimo anno? Glielo dico già da qualche anno. Non so, in Italia non ci sono squadre dove possa andare", le parole a Radio Kiss Kiss.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 13:10