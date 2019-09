Juventus, giallo Douglas Costa: smentite le indiscrezioni di mercato

Ha fatto rumore nelle ultime ore il retroscena di mercato riguardante uno dei giocatori di punta della Juventus, Douglas Costa. Giovanni Branchini, agente e intermediario del giocatore, in una intervista al Daily Mail ha rivelato che il Manchester United in estate ha puntato fortissimo sull'attaccante esterno brasiliano: "L'interesse del Manchester United era forte, il club è sempre stato interessato al brasiliano. Non l'unico in Inghilterra ma certamente il più attivo nel cercare di acquistare Douglas Costa".

I bianconeri hanno però sempre detto no alle offerte dei Red Devils: "La Juventus non è mai stata intenzionata a cederlo nonostante il pressing dello United. Dico sinceramente che Allegri e Sarri non hanno mai pensato di lasciarlo andare. Douglas ha avuto innumerevoli problemi di salute. La scorsa stagione è stato molto spesso infortunato. Vuole riprendersi con grande professionalità dopo essersi fermato. Douglas è un professionista, nel senso migliore della parola. È in grado di adattarsi a tutto. Ha fatto bene in Ucraina, in un paese completamente diverso dal Brasile. Ama la Juventus ma è in grado di adattarsi a ogni realtà. La Premier League è un bellissimo campionato ma per ora lo United ha fallito in tutti i suoi tentativi di convincere la Juventus a venderlo".

Il retroscena di mercato è però stato smentito dallo stesso giocatore, che è intervenuto personalmente su Instagram per chiarire: "Nota di chiarimento. Intervengo per smentire le notizie infondate pubblicate oggi che stavo negoziando con un club durante l'ultima finestra di trasferimenti. Dall'inizio della stagione sono stato chiaro che sarei rimasto qui per vincere titoli e dare il mio sangue con la maglia della Juventus. Junior Mendonza è il mio unico agente e persona autorizzata a parlare per mio conto. Grato per l'attenzione. Douglas Costa".

SPORTAL.IT | 10-09-2019 08:03