Juventus, Gigi Buffon rivela un retroscena di mercato

L'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon in un'intervista a BT Sport ha raccontato alcuni retroscena di mercato riguardanti la sua carriera: "Quando ero un ragazzo e giocavo nel Parma, il tecnico del Manchester United Alex Ferguson mi ha fatto seguire per due o tre anni, ma non me la sono sentita di andare in Inghilterra. Al tempo, Parma era il mio mondo e non volevo andare via".

Pochi anni più tardi Gigi si trasferì alla Juventus: ma anche nel suo lungo periodo in bianconero arrivarono diverse offerte dalla Premier League, di nuovo rifiutate. "Più in là nella mia carriera ho avuto anche un'offerta del Manchester City, quando hanno iniziato a costruire una squadra di alto livello in Europa. Volevamo prendermi come primo colpo, ma sono rimasto alla Juventus".

In un'intervista recente a Sky, Buffon ha ribadito che non ha intenzione di ritirarsi, e che spera di strappare un contratto di un altro anno con il Paris Saint Germain: "Il pensiero mio è di continuare a divertirmi come sto facendo e di essere utile alla società e soprattutto ai miei compagni, in campo possibilmente quando vengo chiamato in causa e magari anche fuori se serve. Non è stato mai un problema il contratto a 30 anni, figuriamoci a 41".

A Parigi Buffon sta offrendo grandi prestazioni, e nello spogliatoio è stimato da tutti. Kylian Mbappé, stella del Psg e potenziale Pallone d'Oro del futuro ha così parlato dell'ex estremo difensore bianconero: "Buffon è un valore aggiunto enorme in campo e fuori, forse non ci si rende conto della fortuna di avere una leggenda così nel nostro campionato: mai avrei pensato di giocare con lui e neppure contro di lui. Condividerci lo spogliatoio è un'esperienza davvero indimenticabile e bisogna approfittarne perché non penso che giocherà fino a 60 anni. Spero che continui così".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 15:20