Juventus, Giuntoli riabilitato: Kolo Muani e Nico Gonzalez per Spalletti. Ma che ostacolo i flop di Comolli

Mentre si cercano acquirenti per David, Openda e Zhegrova, tornano di moda due acquisti del ds toscano scaricato da Elkann: nodo Atletico per l'argentino

Il futuro della Juventus è nel segno di Giuntoli. Proprio così: i ritorni di Kolo Muani e Nico Gonzalez sarebbero particolarmente graditi a Spalletti, che, nei prossimi giorni, incontrerà la dirigenza per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Sulle scelte di mercato dei bianconeri, però, gravano due incognite: la prima è rappresentata dalla qualificazione in Champions League, la seconda dalle uscite. David a parte, piazzare i flop di Comolli non sarà affatto semplice.

La Juventus di Giuntoli: Kolo Muani e Nico Gonzalez

Scaricato la scorsa estate da John Elkann al termine di un’annata avara di soddisfazioni e contraddistinta dal fallimento del progetto Thiago Motta, Cristiano Giuntoli potrebbe riscattarsi una volta calato il sipario sulla prima – e altrettanto deludente – stagione targata Comolli.

Sì, perché il club bianconero valuta due profili che erano stati portati ai piedi delle Mole proprio dall’ex ds: Kolo Muani e Nico Gonzalez. Insomma, non tutto è stato da buttare.

Ossessione Kolo Muani: il PSG apre allo sconto

L’interesse per Kolo Muani non è mai scemato. E lo dimostrano le ultime due sessioni di mercato, in cui la Juventus ha fatto il possibile per riportarlo alla Continassa. In estate Comolli ci ha provato battendo sulla volontà del calciatore di rimanere in Italia, ma il lungo braccio di ferro col PSG ha causato uno strappo – pare ricucito – che si è risolto col trasferimento dell’attaccante francese al Tottenham in chiusura di mercato.

A gennaio stessa storia: pur avendo deluso con gli Spurs, i londinesi si sono opposti all’idea di porre fine in anticipo al prestito impedendo a Kolo di approdare alla corte di Spalletti, che lo avrebbe accolto a braccia aperte. Altro giro, altra corsa: a giugno scatterà un nuovo assalto. E, visto il rendimento dell’ex Eintracht Francoforte in Premier League, il PSG, che detiene ancora il cartellino del 27enne, si accontenterà di una cifra di gran lunga inferiore ai 70 milioni richiesti solo pochi mesi addietro. Potrebbero bastarne 40 per incassare il sì di Al Khelaifi.

Nico Gonzalez piace a Spalletti: ostacolo Atletico

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico di Certaldo sarebbe ben lieto di avere in rosa Nico Gonzalez, risorsa preziosa come alternativa a Conceicao nel 4-2-3-1 che ha in mente per la prossima stagione. Il problema – se tale va considerato – è rappresentato dall’Atletico Madrid.

Già, l’argentino è approdato in Spagna con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato: l’ex Fiorentina sarà tutto di Simeone in cambio di circa 32 milioni di euro se avrà giocato il 60% delle gare in Liga (Coppa del Re e Champions League non rientrano nella clausola), contando solo quelle in cui ha disputato almeno un tempo di gioco. A 10 giornate dalla fine del torneo spagnolo, Nico, reduce da una straordinaria doppietta alla Real Sociedad, dovrebbe essere impiegato altre sette volte per almeno un tempo per far scattare l’obbligo del riscatto. In caso contrario, tornerà in Italia.

Fattore Champions e i flop di Comolli: i nodi del mercato

Il poker al Pisa e il ko della Roma col Genoa hanno rilanciato la Signora in chiave Champions. L’accesso alla coppa dalle grandi orecchie garantisce introiti che vanno dai 60 milioni in su ed è quindi fondamentale per mantenere alto il livello senza dover ricorrere a una o due cessioni eccellenti. Ma il tesoretto da destinare alla campagna acquisti passa anche dai calciatori in uscita.

E diversi nomi sono già chiari. Bocciati gli acquisti simbolo di Comolli: David, Openda e Zhegrova hanno deluso. Se il canadese è più facile da piazzare perché preso a costo zero, per il belga e il kosovaro il discorso si complica tremendamente. Operazione da 45 milioni per l’attaccante ex Lipsia, da 20 per l’ex Lille: per i due si cerca una nuova sistemazione, ma ipotizzare partenze a titolo definitivo sembra una chimera.