Juventus, gli acquisti di Comolli con l'algoritmo un disastro: l'IA nel calcio non sfonda, l'ironia dei tifosi

C’erano una volta i talent scout, gli osservatori, la rete di esperti che si spostava in tutto il mondo per individuare il Maradona di domani e per fortuna ci sono ancora ma tanto è cambiato sul mercato nel calcio. L’arrivo dei tanti imprenditori made in Usa in serie A, tutti abituati a confrontarsi con il baseball, lo sport più simbolico degli Stati Uniti, ha cambiato radicalmente l’approccio al calcio: per loro, la cultura statistica, basata sugli algoritmi, è fondamentale per fare rendere al meglio una squadra. Ma quanto sta rendendo questa moda? L’esempio del Milan di Cardinale è emblematico: fallimentare l’anno scorso quando l’algoritmo era decisivo, in ripresa quest’anno quando sono tornati a contare uomini di calcio. E che dire della Juventus? Per Fabio Ravezzani la politica “moderna” è stata un disastro.
L’accusa di Fabio Ravezzani
Il giornalista di TeleLombardia scrive su X/twitter: “Nella Juve gli acquisti innovativi con algoritmi di Comolli sono stati: David, Openda, Zhegrova e Joao Mario. Nessuno ha inciso. Per non parlare della conferma di Tudor. La Juve sta a galla non con, ma malgrado gli algoritmi francesi. Cambino il computer”
Lo sfogo dei tifosi sul web
Fioccano le reazioni sui social: “Spero che Ottolini faccia hackerare tutti i computer della Continassa. Questo algoritmo è stato creato palesemente da un interista” e anche: “Su sti 4 non diamo la colpa all’algoritmo. Han fatto tutto i babbei in dirigenza”
C’è chi scrive: “Non riesco a spiegarmi come abbia fatto il mondo del calcio a reggersi senza l’algoritmo per oltre un secolo. Inoltre Comolli prima di arrivare alla Juve, con i suoi metodi, che cosa ha vinto ?” e poi: “Con o senza algoritmi, mi può dire quanti buoni acquisti sono stati fatti quest’anno in Serie A e quanti stanno floppando?” e anche: “Anche il Milan la scorsa stagione fece gli acquisti in base agli algoritmi e abbiamo visto come finì. Poi ha preso gente di campo come Tare e Allegri e qualcosa mi pare sia cambiato”
Il web è scatenato: “Il vero problema è stata l’incertezza con Tudor e poi il cambio di panchina a Ottobre dopo un mezzo disastro. Quando sono arrivati i vari giocatori eravamo tutti felicissimi perché nelle squadre precedenti performavano molto bene, ma se l’allenatore lo trovi a Novembre” e poi: “Ho pensato anch’io che il computer di Comolli abbia qualche problema….più che un DS serve un bravo informatico o un computer nuovo” e ancora: “Non ha senso comprare giocatori con un algoritmo… parola di informatico” e infine: “Comolli deve rimediare! Ha fatto un disastro”