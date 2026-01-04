Juventus, gli acquisti di Comolli con l'algoritmo un disastro: l'IA nel calcio non sfonda, l'ironia dei tifosi

Le mosse del dg sul mercato estivo sono già bocciate, la retromarcia del Milan di Cardinale sui metodi per costruire una squadra, lo sfogo dei fan

C’erano una volta i talent scout, gli osservatori, la rete di esperti che si spostava in tutto il mondo per individuare il Maradona di domani e per fortuna ci sono ancora ma tanto è cambiato sul mercato nel calcio. L’arrivo dei tanti imprenditori made in Usa in serie A, tutti abituati a confrontarsi con il baseball, lo sport più simbolico degli Stati Uniti, ha cambiato radicalmente l’approccio al calcio: per loro, la cultura statistica, basata sugli algoritmi, è fondamentale per fare rendere al meglio una squadra. Ma quanto sta rendendo questa moda? L’esempio del Milan di Cardinale è emblematico: fallimentare l’anno scorso quando l’algoritmo era decisivo, in ripresa quest’anno quando sono tornati a contare uomini di calcio. E che dire della Juventus? Per Fabio Ravezzani la politica “moderna” è stata un disastro.

L’accusa di Fabio Ravezzani

Il giornalista di TeleLombardia scrive su X/twitter: “Nella Juve gli acquisti innovativi con algoritmi di Comolli sono stati: David, Openda, Zhegrova e Joao Mario. Nessuno ha inciso. Per non parlare della conferma di Tudor. La Juve sta a galla non con, ma malgrado gli algoritmi francesi. Cambino il computer”

Lo sfogo dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni sui social: “Spero che Ottolini faccia hackerare tutti i computer della Continassa. Questo algoritmo è stato creato palesemente da un interista” e anche: “Su sti 4 non diamo la colpa all’algoritmo. Han fatto tutto i babbei in dirigenza”

C’è chi scrive: “Non riesco a spiegarmi come abbia fatto il mondo del calcio a reggersi senza l’algoritmo per oltre un secolo. Inoltre Comolli prima di arrivare alla Juve, con i suoi metodi, che cosa ha vinto ?” e poi: “Con o senza algoritmi, mi può dire quanti buoni acquisti sono stati fatti quest’anno in Serie A e quanti stanno floppando?” e anche: “Anche il Milan la scorsa stagione fece gli acquisti in base agli algoritmi e abbiamo visto come finì. Poi ha preso gente di campo come Tare e Allegri e qualcosa mi pare sia cambiato”

Il web è scatenato: “Il vero problema è stata l’incertezza con Tudor e poi il cambio di panchina a Ottobre dopo un mezzo disastro. Quando sono arrivati i vari giocatori eravamo tutti felicissimi perché nelle squadre precedenti performavano molto bene, ma se l’allenatore lo trovi a Novembre” e poi: “Ho pensato anch’io che il computer di Comolli abbia qualche problema….più che un DS serve un bravo informatico o un computer nuovo” e ancora: “Non ha senso comprare giocatori con un algoritmo… parola di informatico” e infine: “Comolli deve rimediare! Ha fatto un disastro”