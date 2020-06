Juventus: gli inglesi vedono Ramsey in partenza

Dall'Inghilterra ne sono convinti: l'esperienza di Aaron Ramsey alla Juventus potrebbe concludersi già al termine della prossima stagione.

Lo afferma il 'Daily Mail', secondo cui i bianconeri potrebbero decidere di rimettere sul mercato il gallese per ammortizzare in qualche modo il monte ingaggi e fare fronte alle perdite dovute alla pandemia. Per questo motivo il centrocampista, che è sotto contratto fino al 2023, potrebbe finire nel mirino del Manchester United.

SPORTAL.IT | 13-06-2020 10:39