Juventus, Goretzka si offre ai bianconeri, si scatena l'asta per Cambiaso: e si lavora su Sorloth-Kolo Muani

Dopo l'addio a Vlahovic, Comolli e Ottolini stanno lavorando per rinforzare la rosa da consegnare a Spalletti: si pensa al doppio colpo in attacco, anche il Barcellona piomba sul terzino

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Ci sono tanti nodi da sciogliere in casa Juventus in vista della prossima stagione, a cominciare da quello relativo alla coesistenza Spalletti-Comolli. E giù a cascata, passando al dato tecnico, attraversando praticamente tutte le zone del campo.

Juventus, via al dopo-Vlahovic

Ma la vetrina spetta inevitabilmente al reparto avanzato, ormai orfano di Dusan Vlahovic e bisognoso nel tempo breve di novità. Perchè la piazza bianconera necessita di entusiasmo, nuovi stimoli, aria diversa e nomi che possano infiammare il tifo. Anche per questo motivo, oltre che per la semplice e ovvia esigenza di regalare rinforzi a Spalletti, Comolli e Ottolini sono pronti a smontare e rimontare l’attacco della Juve.

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Kolo Muani-Sorloth si può fare

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti si aspetta un doppio colpo: l’obiettivo “classico” è Kolo Muani, da più di una settimana sono ripresi i contatti con l’entourage e col Psg. Da qualche ora è tornato in auge il nome di Alexander Sørloth dell’Atlético Madrid oltre che quello di Jean-Philippe Mateta del Palace.

Juve, David può essere la chiave

Il francese costerebbe circa 30-35 milioni, ma Jonathan David potrebbe essere inserito nella trattativa come contropartita tecnica, limitando l’esborso in denaro. Ma il canadese potrebbe diventare anche la chiave per Mateta: il Crystal Palace lo voleva già a gennaio, però la destinazione non sembra piacere allo juventino. Resta caldo l’asse con l’Atlético Madrid: Nico González vuole tornare a Madrid, e può diventare la chiave per arrivare a Sørloth.

Goretzka si offre alla Juventus

Novità ci saranno anche a centrocampo, dove il nome di Leon Goretzka potrebbe rientrare prepotentemente nella galassia bianconera. Sembrava destinato al Milan, ma il repulisti societario ordinato da Cardinale dopo il mancato accesso alla Champions avrebbe fatto saltare il trasferimento. Dunque, gli agenti del centrocampista prossimo allo svincolo dal Bayern Monaco, hanno riallacciato i contatti con la Juventus. Restano comunque calde anche le piste Arsenal e Turchia.

Goretzka, problema ingaggio

La Juventus per ora aspetta, nessuna porta chiusa a Goretzka, la trattativa verrà ripresa in considerazione solo più avanti, dopo lo svincolo e se il tedesco sarà e disposto a rivedere al ribasso le proprie pretese economiche (a Monaco guadagna 7+bonus).

Cambiaso, c’è anche il Barcellona

Infine, la difesa, dove c’è un giocatore che consentirebbe di fare cassa: di tratta di Andrea Cambiaso. Sul terzino sinistro hanno messo gli occhi il Como, il Chelsea e, per ultimo, il Barcellona. Il club spagnolo si è mosso dopo un’accelerata dei londinesi, che potrebbero salutare Cucurella, e stanno dunque cercando un sostituto. Cambiaso è legato alla Juventus da un contratto fino al 2029, e viene valutato almeno 50 milioni dal club.