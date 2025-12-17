Juventus, grana David: i problemi con lo spogliatoio stuzzicano l'Arsenal, possibile uno scambio di bomber

L'attaccante canadese è già un caso: le sue difficoltà non sono solo in campo ed è per questo motivo che a gennaio potrebbe salutare. I Gunners fiutano l'affare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nonostante l’infortunio di Vlahovic, che rientrerà solamente a fine marzo, Jonathan David può già lasciare la Juventus a gennaio. Proprio così: dietro questa clamorosa ipotesi, non solo lo scarso contribuito realizzativo fornito alla causa bianconera, ma anche un rapporto con i compagni di squadra mai decollato. Spunta un retroscena che ingolosisce l’Arsenal. I Gunners fiutano l’affare e propongono uno scambio di bomber.

Juventus, David è già un caso: via a gennaio?

Ingaggiato a costo zero in estate dopo aver segnato gol a raffica in Francia con la maglia del Lille, David non è riuscito finora a ripetersi in Italia con la Juventus. Solo tre gol in 21 partite tra campionato, Champions League e Serie A per il canadese, che non ha convinto né Tudor né Spalletti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche con Vlahovic fermo ai box, il 25enne fa una tremenda fatica a imporsi, a dimostrazione delle difficoltà riscontrate nei suoi primi mesi nel Belpaese. E, allora, il club ne valuta le cessione già alla riapertura del mercato di gennaio, dal momento che ha firmato un contratto quinquennale da 6 milioni fissi a stagione più 2 di bonus. Insomma, uno stipendio da top player.

Il retroscena dei problemi di spogliatoi

I problemi di Jonathan non sono solo sul campo, però. Lo ha evidenziato negli ultimi giorni TuttoSport, che ha posto l’accento sullo scarso feeling tra l’attaccante e il resto del gruppo. A quanto pare il canadese nato a Brooklyn, che è anche un tipo piuttosto schivo, non sarebbe stato invitato ad alcune cene informali della squadra.

Perché questo muro nei suoi confronti? L’ingaggio monstre che gli è stato riconosciuto di certo potrebbe aver fatto storcere il naso a qualcuno. Senza dimenticare che la società lo ha sottratto alla concorrenza con l’obiettivo di affidargli le chiavi dell’attacco a discapito di Vlahovic, punto di riferimento nello spogliatoio ma in scadenza di contratto a giugno.

L’Arsenal fiuta l’affare: proposto uno scambio

Le sirene della Premier League richiamano l’attenzione dell’ex Lille. Sul calciatore è piombato lo scatenato Arsenal di Arteta, primo in Premier League e pure in Champions. Per provare a ingolosire la Signora, i Gunners avrebbero proposto uno scambio di punte: David a Londra, Gabriel Jesus a Torino.

L’esperienza del 28enne brasiliano ex Manchester City farebbe decisamente comodo a Spalletti, ma la Juventus avrebbe già rifiutato. Il no è legato alle condizioni fisiche del sudamericano, che negli ultimi anni ha trascorso più tempo in infermeria che sul rettangolo verde.