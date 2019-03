Juventus: guadagni da capogiro dopo l'impresa Champions

La vittoria della Juventus contro l'Atletico Madrid in Champions League non si è fatta sentire solo a livello sportivo, di morale e di immagine per i bianconeri. Ma ha avuto un enorme riscontro anche dal punto di vista finanziario.

La Juventus non ha infatti spiccato il volo solo sul campo dell'Allianz Stadium di Torino, ma anche a Piazza Affari, dove le azioni della Vecchia Signora hanno fatto registrare un sensazionale +17,4% al termine della giornata di contrattazioni. Questo significa che in una sola giornata il club ha recuperato qualcosa come 214,5 milioni di euro di capitalizzazione, rendendo il mercoledì successivo all'impresa di coppa una giornata trionfale quasi come quella della tripletta di Cristiano Ronaldo contro gli antichi nemici Colchoneros.

La singola azione della Juventus, al momento della chiusura di Piazza Affari, costava 1,436 euro. Peraltro qualche decimale in meno rispetto alla cifra di 1,58 euro toccata in mattinata, quando il titolo era stato sospeso per eccesso di rialzo non appena toccata la quota del +24%.

Una festa per tutti, insomma, con Cristiano Ronaldo che con la sua impresa ha scatenato anche la gioia di Georgina Rodriguez, la sua compagna che su Instagram ha scritto: "Questo 3-0 nessuno te lo può rubare. Te lo meriti, non per i tre goal di questa notte. Te lo meriti per la tua dedizione, per quello che fai nel club in cui ti trovi. Sei un traino per i tuoi compagni di squadra, allenatore e tutti quelli che ti ammirano e supportano ogni giorno. Il karma esiste, il mondo del calcio è tuo". E anche un grande ex come Gianluigi Buffon si è tolto il cappello davanti agli ex compagni. "Complimenti a tutti! Un'impresa simile è qualcosa di straordinario e commovente Godetevela fino in fondo. P.s. grande mister Allegri!", ha scritto su Twitter l'ex capitano bianconero.

