Juventus, Guardiola lancia un segnale: Bernardo Silva più vicino a Spalletti

Nella conferenza pre-Chelsea del tecnico del City si parla solo del futuro del campione portoghese, in scadenza di contratto a giugno: "Sono arrabbiato..."

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Bernardo Silva si avvicina alla Juventus. Il talento portoghese potrebbe diventare uno dei primi rinforzi per Luciano Spalletti dopo il rinnovo di contratto fino al 2028. I segnali arrivano da Manchester, dove le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa hanno alimentato i dubbi sul futuro del giocatore, lasciando intendere un sempre più possibile addio al City.

Juventus, il segnale di Guardiola su Bernardo Silva

Classe 1994, giocatore universale capace di interpretare un’infinità di ruoli, Bernardo Silva rappresenta uno dei profili più completi del calcio europeo. Con il Manchester City ha collezionato 450 presenze, 76 gol e 77 assist, oltre a conquistare sei Premier League e una Champions League.

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Ecco la fotografia di ‘Bernie’, che si prepara a salutare l’Etihad e l’Inghilterra per chiudere la carriera altrove. Chissà, forse in Italia, dove lo aspetta la Juventus. A due giorni dalla sfida contro il Chelsea, Guardiola ha parlato così del suo futuro: “Sembra una conferenza stampa di addio, ma non mi ha detto niente. Anzi, sono arrabbiato: gli avevo detto di informarmi per primo” ha ironizzato. Parole che sanno di apertura a un possibile cambio di scenario.

L’elogio dell’allenatore del Manchester City

Guardiola esalta le qualità del lusitano: “Non è il più alto, non è il più veloce, non segna 50 gol a stagione, non fa 50 assist a stagione. Insomma, non è quel tipo di giocatore al centro dell’attenzione e di cui tutti parlano. Lui fa sempre quello che la squadra richiede”.

E aggiunge: “Sono abbastanza sicuro che tutti i manager che ha avuto lo amano perché è competitivo, ha una grinta incredibile e nei momenti cruciali risponde presente, senza paura. È stato un acquisto incredibile per noi e mi piacerebbe che concludesse la carriera qui, ma spetta a lui decidere”.

Bernardo Silva si avvicina a Spalletti

Il nome di Bernardo Silva figura in cima alla lista dei desideri di Spalletti. Occasione a zero di quelle irrinunciabili. Il portoghese garantirebbe qualità, esperienza internazionale e grande versatilità: può giocare a centrocampo, sulla trequarti o largo a destra. Un profilo ideale per aumentare il tasso tecnico della rosa bianconera, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League.

L’ex Monaco è un top player che ha ancora una voglia matta di essere decisivo nel calcio che conta, proprio come l’ex compagno di squadra Kevin De Bruyne, che ha preferito Napoli a pensioni dorate. Ed è per questo motivo che la concorrenza della MLS e degli arabi spaventa fino a un certo punto: il vero ostacolo è rappresentato dal Barcellona.