Juventus-Guardiola: 'Raggiunto l'accordo'

La Juventus e Pep Guardiola avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l'allenatore catalano con il club bianconero per quattro anni, a un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Lo riporta L'AGI.

La firma sarebbe prevista per il prossimo 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi.

L'arrivo dell'attuale tecnico del Manchester City, se confermato, sarebbe un altro colpo a sorpresa della coppia Agnelli/Paratici dopo l'ingaggio di Cristiano Ronaldo la scorsa estate, tant’è che le quotazioni delle agenzie di scommesse sul prossimo tecnico della Juve riguardo mister Guardiola sono precipitate.

Di ufficiale ancora non c'è nulla, e su Internet i tifosi continuano a discutere su chi siederà sulla panchina della Juve. Lo stesso Guardiola proclama che si trova benissimo con il Manchester City e che vuol restare nel club col quale ha vinto la Premier League.

Già mercoledì il nome dell'allenatore spagnolo aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi dopo una stories pubblicata da Miralem Pjanic sul suo profilo Instagram. Il centrocampista bosniaco, immortalando un paesaggio marino, aveva soffermato la camera su una scritta presente in un molo: Joseph. Proprio il nome di battesimo di Guardiola. A Piazza Affari vola la Juventus sulle voci di un accordo.

L'altro nome caldo in queste ore è quello di Maurizio Sarri, che mercoledì ha avvertito il Chelsea: "Se il mio lavoro dovesse essere giudicato per una partita e non dopo l’esame dettagliato di quello che è stato fatto in questi dieci mesi, allora vado via subito", ha detto in vista della finale di Europa League di Baku contro l'Arsenal. Un preludio allo strappo che si consumerà nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 23-05-2019 10:22