Juventus, Guardiola sulle tracce di un top bianconero

Il popolo bianconero è in fermento. Si attende la conferma, ufficiale, dell'acquisto di Matthijs De Ligt. Per il 19enne olandese, la fumata bianca pare ad un passo. Un investimento importante, attorno agli 80 milioni di euro. Nel frattempo, tuttavia, la Vecchia Signora deve fare i conti con le tante offerte che stanno arrivando per Leonardo Bonucci.

Dopo il forte interessamento di Leonardo, pronto a tutto pur di portarlo a Parigi (ingaggio monster, pari a sette milioni di euro, netti, a stagione), ci sarebbe ora, secondo il Corriere dello Sport, anche il Manchester City sulle tracce del 32enne difensore centrale bianconero.

Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, ha un debole per Leonardo Bonucci. Già nel 2016, aveva provato, in ogni modo, a strapparlo alla Vecchia Signora. L'interesse non è scemato e l'allenatore del club inglese avrebbe deciso di riprovarci, mettendo sul piatto una proposta importante. Il bianconero farebbe comodo all’ex allenatore del Barcellona, soprattutto per tentare la conquista alla Champions League, vero obiettivo del club inglese per la prossima stagione.

La Juventus non sembrerebbe, comunque, intenzionata a cederlo. L'idea della società bianconera sarebbe quella di inserire Matthijs De Ligt all'interno del duo Chiellini-Bonucci e non prendere il fortissimo olandese per sostituire il 32enne difensore. Tuttavia, davanti ad un'offerta clamorosa, superiore ai 50 milioni di euro, anche la Juventus potrebbe vacillare (sarebbe una plusvalenza notevole, visti i 35 milioni investiti un anno fa). Da ricordare che Leonardo Bonucci, lo scorso estate, ha fatto di tutto per tornare a Torino, sponda bianconera. La sensazione è che, anche questa volta, Pep Guardiola resterà a bocca asciutta.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 02-07-2019 08:30